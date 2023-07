Le transfert de Iliman Ndiaye à l'OM aurait pu être empêché par une offre de dernière minute difficile à refuser. Le milieu offensif sénégalais n'a pourtant pas hésité à débarquer à Marseille où l'attend une visite médicale, puis la signature de son contrat.

Le transfert d'Iliman Ndiaye, un atout majeur pour l'OM

Iliman Ndiaye représente la sixième recrue estivale de l'Olympique de Marseille, qui s'offre ainsi une attaque de premier plan avec des signatures aussi prestigieuses que Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr. Avec ses performances convaincantes sous les couleurs de Sheffield United en Championship, où il a enregistré 14 buts et 11 passes décisives la saison dernière, Ndiaye suscite de grands espoirs chez les supporters phocéens. Son style de jeu dribbleur déroutant fait de lui un atout précieux pour l'équipe, et son potentiel en fait le potentiel nouveau chouchou du stade Vélodrome.

Un refus courageux

Malgré son statut de jeune talent convoité, Iliman Ndiaye a montré son attachement profond à l'Olympique de Marseille en repoussant une offre mirobolante de Sheffield United. Le club anglais, fraîchement promu en Premier League, a mis les petits plats dans les grands pour convaincre le Sénégalais de rester en Angleterre, en lui proposant une "prolongation XXL sur tous les plans". Cette offre aurait fait de lui l'un des joueurs les mieux payés de l'histoire de Sheffield United. Cependant, l'amour pour son club de cœur l'a emporté sur l'appât du gain, et Ndiaye a décidé de privilégier l'accomplissement de son rêve de jouer à l'OM.

Un accueil chaleureux

L'arrivée d'Iliman Ndiaye à Marseille s'est faite dans une ferveur particulière par les supporters de l'OM. Le joueur, fervent admirateur du club depuis ses 11 ans, a été reçu par près de 500 fans en fusion à Marignane lors de son arrivée nocturne. Ce "baptême du feu" témoigne de l'engouement et de l'espoir que suscite sa venue dans les rangs olympiens.