Alors que l’OM insiste pour la signature d’Iliman Ndiaye, un autre attaquant est également attendu à Marseille durant ce mercato.

Mercato OM : Des négociations en cours pour Iliman Ndiaye

L'Olympique de Marseille se prépare activement pour la nouvelle saison qui approche à grands pas. Avec un match bouillant face au Bayer Leverkusen au Vélodrome prévu ce mercredi à partir de 20h45, les Marseillais espèrent terminer leur campagne de préparation sur une note positive avant d'entamer les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, a d'ailleurs insisté sur l'importance d'être compétitif dès le début de la saison. « Il faudra qu’on soit compétitif à tous les matchs, du premier au dernier », avait-il indiqué.

Pour relever ce défi, Marcelino pourra compter sur quatre nouvelles recrues estivales qui correspondent à sa philosophie de jeu. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Pierre-Emerick Aubameyang et Ismaïla Sarr ont renforcé l'effectif phocéen et seront de précieux atouts pour les échéances à venir. Toutefois, le technicien espagnol n'est pas entièrement satisfait de son mercato et attend encore des renforts supplémentaires. « C'est évident qu'il nous faut des joueurs derrière et devant », a-t-il récemment confié dans un entretien accordé à La Provence.

La direction de l'OM est bien consciente des attentes de son nouvel entraîneur et travaille activement en coulisse pour répondre à ses besoins. L’Équipe révèle en effet que le président Pablo Longoria s'active notamment pour faire venir Iliman Ndiaye. Un accord verbal a déjà été trouvé entre le club phocéen et l’attaquant sénégalais, il ne reste qu’à finaliser la transaction avec Sheffield United. C’est là que les choses se compliquent, puisque les dirigeants britanniques se montraient intransigeants dans les négociations. Ils auraient néanmoins changé d'avis.

L’Olympique de Marseille prépare l’arrivée d’un attaquant mystère

Tenant en compte des aspirations du joueur, Sheffield United serait désormais prêt à vendre Iliman Ndiaye dès cet été afin d’éviter qu'il parte gratuitement l'année prochaine, à la fin de son contrat. Les dirigeants britanniques attendraient une offre comprise entre 15 et 20 millions d'euros pour conclure la vente. L'OM est donc en pleine négociation pour parvenir à un accord financier satisfaisant pour toutes les parties. Mais les affaires ne s’arrêtent pas là.

Outre Iliman Ndiaye, le quotidien sportif révèle que la direction de l’OM cherche également à boucler l'arrivée d'un autre attaquant capable d'exploiter les espaces. Si l’identité de la cible n'a pas été dévoilée, cela montre la détermination du club présidé par Pablo Longoria à renforcer davantage son secteur offensif cet été. Le mercato estival n'est pas encore terminé, et l'OM continue de travailler activement pour combler les lacunes de son effectif et être prêt pour la nouvelle saison. Les supporters marseillais peuvent donc s'attendre à l’arrivée d’une recrue surprise dans les semaines à venir.