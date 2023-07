Transféré de l'En Avant Guingamp à Bordeaux, Jérémy Livolant explique pourquoi il a préféré les Girondins à l’ASSE.

Mercato ASSE : Jérémy Livolant a préféré Bordeaux à Saint-Etienne

Décisif la saison dernière avec l’En Avant Guingamp, Jérémy Livolant a été convoité par l’ASSE pendant le mercato. Il était en tête de liste sur le calepin de Loïc Perrin. Avant que le coordinateur sportif de Saint-Etienne ne soit confronté à la concurrence de Bordeaux, puis de Lecce en Serie A. Les Girondins avaient finalement été plus convaincants dans les négociations avec les Guingampais. Ils ont déboursé 1,25 million d'euros pour recruter le capitaine de l’EA Guingamp, d'après Transfermarkt.

L’ASSE s’était retiré du dossier dès qu’elle avait été informée de l’offensive bordelaise. « Pour Jérémy Livolant, si ces chiffres (offre de Bordeaux de 1,2 M€, ndlr) sont bien réels, ça ne correspondait pas à la valorisation qu'on avait faite du joueur. Nous n'étions pas disposés à investir ce montant-là pour recruter ce joueur-là », avait déclaré Jean-Francois Soucasse, le président exécutif des Verts, quelques jours avant le transfert de l’avant-centre au FCGB.

Jérémy Livolant : « Les Girondins représentaient le meilleur projet »

Outre l'accord entre le FCGB et l'EAG, le joueur de 25 ans était également d'accord pour débarquer en Gironde. Dans des propos rapportés par le journaliste Clement Carpentier, Jérémy Livolant a justifié son choix de rejoindre Bordeaux plutôt que l’ASSE. « Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui puisse refuser les Girondins. Il me fallait passer un cap dans ma carrière, et les Girondins représentaient le meilleur projet. L'intégration est facile, il n'y a que de bons gars dans ce groupe », a souligné l'ailier. La priorité de l'AS Saint-Etienne est désormais Antoine Leautey, évoluant à Amiens.