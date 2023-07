L’ASSE doit encore redoubler d’efforts pour transférer Antoine Leautey d’Amiens. L’entraîneur du club picard ne lâche pas le morceau.

Mercato ASSE : Le transfert d'Antoine Leautey au point mort

L’arrivée d’Antoine Leautey à l’ASSE n’est toujours pas bouclée. Les négociations entre les Stéphanois et leurs homologues amiénois sont au point mort. Le club de la Somme ne veut pas laisser partir son ailier polyvalent pendant ce mercato. Le joueur est pourtant déjà d’accord avec l’AS Saint-Etienne et veut rejoindre les Verts. Mais la porte de sortie lui est fermée, comme l’a fait savoir le directeur sportif, John Williams, la semaine dernière.

Sous contrat à Amiens jusqu’en juin 2025, Antoine Leautey ne serait pas enclin à aller au clash avec son club. Son souhait étant que l’ASSE et Amiens trouvent un accord. Et justement, c’est sur ce point que le dossier patine. L’offre des Stéphanois n’est pas assez conséquente aux yeux de la direction amiénoise. Pour racheter les deux ans de contrat du natif de Versailles, Amiens souhaite négocier un accord autour de sa valeur marchande actuelle, estimée à 1,5 millions d'euros.

Omar Daf : « Leautey est ma première recrue, il n’y a pas de discussion »

Amiens, par la voix de son nouvel entraîneur, a envoyé un nouveau message fort à l'ASSE. Omar Daf assure qu’il ne le laissera pas partir cet été. « Antoine Leautey, c’est ma première recrue quand je suis arrivé. Donc on fera tout pour qu’il continue l’aventure avec nous. L’herbe n’est pas plus verte ailleurs […]. Il est sous contrat. Pour moi, il n’y a même pas de discussion », a-t-il affirmé dans Le 11 Amiénois.

Le joueur de 27 ans a pris part au match amical contre le FC Metz (0-0), samedi, et a donné pleinement satisfaction à son coach. « On le mettra dans les meilleures conditions pour qu’il continue à s’exprimer. Et puis j’adore son état d’esprit. Malgré tout, il est très professionnel. On l’a vu, ça a été le premier à aller de l’avant, mettre de l’impact. » Le message d'Amiens est clair. La balle est désormais dans le camp de l’ASSE. Soit les Stéphanois mettent le prix pour forcer la main à Amiens, soit ils abandonnent le dossier Antoine Leautey, comme ils l’ont fait pour Jérémy Livolant, jugé trop cher et finalement recruté par les Girondins de Bordeaux.