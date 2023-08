Blessé depuis plusieurs mois suite à une grave blessure au genou, Jimmy Cabot s'est livré sur les ambitions du RC Lens, et envoie un message aux supporters.

RC Lens : Jimmy Cabot dévoile les ambitions du RCL en Ligue des Champions

C'est le moment que les supporters lensois attendent tous désormais. Au mois de septembre prochain, l'hymne de la Ligue des Champions va retentir à Bollaert, 21 ans après la dernière participation du RC Lens. Forcément, les observateurs se demandent si le RCL sera à la hauteur de la plus prestigieuse des compétitions européennes, surtout après avoir perdu deux éléments majeurs de son effectif qu'étaient Seko Fofana et Loïs Openda.

Pour Jimmy Cabot, la question ne se pose pas. Le RC Lens compte bien jouer la compétition à fond, et ne viendra pas pour faire de la figuration, selon le milieu droit lensois dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré. "On se prépare à vivre quelque chose de dingue avec la C1. C’est une expérience supplémentaire à emmagasiner mais on ne sera pas là pour faire de la figuration. On va forcément avoir beaucoup de motivation, d’enthousiasme et l’envie de jouer notre carte à fond même si c’est aussi important que le club se pérennise pour rester très compétitif en France."

Une rééducation ralentie par des complications

Victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche en octobre dernier, Jimmy Cabot n'a toujours pas retrouvé le chemin de l'entraînement. Cela s'explique par une rééducation qui ne s'est pas vraiment déroulée comme prévue pour l'ancien lorientais. En effet, après son intervention chirurgicale, des complications sont apparues, retardant ainsi son retour sur les terrains. Le milieu droit du RC Lens va donc devoir patienter encore un peu avant de retrouver la compétition, et cela ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines.