Liverpool serait un sérieux candidat pour un prêt de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, cet été. Le coach du club anglais a été interrogé sur cette rumeur.

Mercato PSG : Liverpool a tenté sa chance pour Kylian Mbappé

Il y a quelques jours, le tabloïd britannique The Mirror a révélé que des négociations étaient en cours entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de Liverpool pour un transfert de Kylian Mbappé cet été. À la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine, les Reds ont sondé le club de la capitale française et l’attaquant de 24 ans pour un prêt payant d’une saison.

Alors que le PSG et son joueur sont engagés dans un bras de fer, le club anglais serait prêt à offrir un joli chèque aux Rouge et Bleu pour le récupérer durant une année avant de le laisser rejoindre librement les rangs du Real Madrid. Une solution qui aurait pu faire le bonheur de toutes les parties, mais qui a très peu de chance d’aboutir, à en croire les propos de l’entraîneur de Liverpool.

Jürgen Klopp s’amuse de la rumeur Kylian Mbappé

Interrogé ce lundi sur une possible arrivée de Kylian Mbappé à Liverpool, Jürgen Klopp s’est voulu très honnête sur le sujet. Au micro de la chaîne Sky Germany, le technicien allemand a avoué qu’une telle opération est tout simplement impossible pour des raisons financières. Sans compter que le pensionnaire de Premier League ne disputera pas la prochaine Ligue des Champions.

« On en rigole (…) Je peux dire que je pense que c’est un très bon joueur. Mais le cadre financier ne nous convient pas du tout. Je ne voudrais pas gâcher l’histoire maintenant. Pour autant que je sache, il n’y a rien à faire. Mais il est possible que quelqu’un d’autre au club prépare quelque chose et veuille me surprendre (…) Mais cela ne s’est pas produit depuis que je suis ici et ça fait 8 ans. Ce serait la première fois », a déclaré Jürgen Klopp.