Mercato PSG : Al-Ahli se lance à la conquête de Marco Verratti

L'avenir de Marco Verratti s'obscurcit au PSG. Après Al-Hilal, qui a déjà entamé les discussions avec Marco Verratti et le Paris Saint-Germain, c'est au tour d'Al-Ahli d'entrer dans la course pour le milieu de terrain de 30 ans, selon les informations de RMC Sport. La source indique que le club saoudien a déjà entamé les pourparlers avec le joueur italien dans le but de renforcer son entrejeu. Toutefois, l'ancien de Pescara donne sa préférence à Al-Hilal, qui doit désormais trouver un terrain d'entente avec les dirigeants parisiens.

Une première offre de 30 millions d'euros a récemment été transmise d'après le média, mais la direction parisienne veut récupérer une somme comprise entre 50 et 60 millions d'euros. Mardi midi, à l'occasion du match amical face à l'Inter Milan perdu 2-1 par le PSG, Marco Verratti est resté sur le banc. Cela s'explique par les nombreuses rumeurs de départs dont il fait l'objet ces dernières heures.

Le PSG a de quoi faire au milieu de terrain

En cas de départ de Marco Verratti cet été, le PSG a plusieurs solutions pour le remplacer. Récemment recruté au Sporting Lisbonne contre 60 millions d'euros, Manuel Ugarte pourrait prendre place dans l'entrejeu. Luis Enrique a également à sa disposition des joueurs comme Vitinha et Fabian Ruiz, même si leur niveau est inférieur à celui du milieu de terrain italien. Sur les matchs de préparation, Vitinha a prouvé qu'il était en jambes, et son but inscrit mardi face à l'Inter en est le parfait exemple. Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire oublier le probable départ de Marco Verratti, qui se précise de jour en jour.