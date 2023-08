Les fans du FC Barcelone ont été choqués par les déclarations récentes de l'entraîneur Xavi, révélant que l'ailier Ousmane Dembélé avait exprimé son désir de partir pour rejoindre le Paris Saint-Germain (PSG). Xavi a expliqué que le club catalan ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec l'offre du PSG, qui est qualifiée d'énorme et hors du marché.

Ousmane Dembélé veut rejoindre le PSG

Selon les propos de Xavi, Ousmane Dembélé a clairement exprimé sa volonté de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG. Cette déclaration a pris de court les supporters du Barça qui espéraient que le talentueux ailier français resterait au club et continuerait à contribuer au succès de l'équipe.

L'offre du PSG hors du marché

Xavi a souligné que l'offre du PSG pour Dembélé était énorme et qu'elle dépassait les capacités de rivaliser du FC Barcelone. Cela signifie que le club parisien a formulé une proposition financière très attractive, rendant difficile pour le Barça de retenir le joueur. Les clubs riches comme le PSG peuvent se permettre de faire des offres mirobolantes qui échappent à la portée financière de la plupart des autres clubs.

« Ousmane Dembélé nous a dit qu'il voulait partir et rejoindre le PSG. Nous ne pouvons pas rivaliser, l'offre du PSG est énorme et hors du marché », a-t-il regretté avant d'ajouter : « il a parlé à Luis Enrique et Al-Khelaifi ».

Un sentiment de déception :

Les déclarations de Xavi reflètent le sentiment de déception ressenti par le FC Barcelone suite à la décision de Dembélé de partir. Le club avait investi du temps et des ressources pour accompagner le joueur et le rendre heureux au sein de l'équipe. Le départ prévu de Dembélé représente donc un revers pour le FC Barcelone qui voit partir l'un de ses talents les plus prometteurs.

« Ça me fait mal parce qu'on s'est occupé de lui pour le rendre heureux ici. Mais nous ne pouvons pas rivaliser, il part », a ajouté Xavi face aux journalistes.s entretiens ont probablement joué un rôle important dans la prise de décision du joueur de rejoindre le club parisien.