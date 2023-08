A deux jours du match de l’ASSE contre Grenoble Foot 38, Laurent Batlles s’est montré rassurant, malgré la préparation estivale un peu tronquée.

ASSE : Batlles, « je pense que mes joueurs sont totalement prêts »

Laurent Batlles s’est présenté en conférence de presse, jeudi, avec Loïc Perrin et la deuxième recrue estivale, Dylan Batubinsika, qui a été présenté officiellement aux journalistes. L’entraineur de l’ASSE a fait le point sur la préparation de son équipe et a évoqué le premier match de l’ASSE, contre Grenoble Foot, samedi (15h) au stade Geoffroy-Guichard, en ouverture de la Ligue 2. Alors que les Verts ont annulé leur dernier match amical contre Montpellier HSC, en raison d’une épidémie de gastro-entérite, le coach des Stéphanois ne pense pas que la préparation estivale a été tronquée.

« Je ne dirais pas ça. On a été affaiblis par la maladie, c’est factuel, mais vu ce qu’on a fait lors des matchs de préparation et l’investissement des joueurs au quotidien, je pense qu’ils sont totalement prêts », a-t-il rassuré. « On a compensé cette semaine avec une opposition interne pour faire monter les joueurs physiquement après l’annulation du match face à Montpellier », a-t-il poursuivi dans ses explications.

L'entraineur de l'ASSE se méfie de Grenoble Foot

Laurent Batlles a jugé ensuite le premier adversaire de l’ASSE cette saison. Il a certes assuré que ses joueurs « sont prêts à jouer ce premier match », mais il se méfie de Grenoble Foot. L'équipe de Vincent Hognon avait infligé une défaite aux Verts en amical, le 15 juillet (2-1). « C’est un adversaire, hormis sur son dernier rendez-vous, qui n’a signé que des victoires lors de cette préparation estivale. On l’a vu face à nous, ils ont un bloc regroupé performant sur les transitions avec des joueurs de puissance et de vitesse devant. On sait à quoi s’attendre ».

Laurent Batlles compte sur les supporters de Saint-Etienne

Le capitaine Anthony Briançon et ses coéquipiers seront certes privés d’une partie de leur public (le Kop sud fermé), mais leur coach n’a aucun doute que le peuple vert va bien jouer son rôle, comme il sait si bien le faire. « On peut compter sur nos supporters. Ça change beaucoup de choses », a prévenu Laurent Batlles. Pour rappel, l’objectif de l’ASSE ce début de saison est la montée en Ligue 1. Et les Stéphanois ne veulent pas rater leur début de saison comme lors du dernier exercice.