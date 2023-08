Dans son nouveau point sur le mercato d’été, Loïc Perrin a avoué des difficultés rencontrées par l'ASSE pour renforcer. Il a cependant dévoilé une piste.

Mercato ASSE : Perrin avoue un marché compliqué pour Saint-Etienne

Loïc Perrin était aux côtés de Laurent Batlles en conférence de presse, lors de la présentation officielle de la recrue Dylan Batubinsika. En dehors de ses confidences sur la signature du défenseur recruté au FC Famalicao (Portugal), le coordinateur sportif de l’ASSE a fait un nouveau point sur le mercato stéphanois. À moins d’un mois de la fermeture du marché, seulement deux nouveaux joueurs ont renforcé l’équipe des Verts. Ibrahim Sissoko (avant-centre avait précédé Dylan Batubinsika dans le Forez

Pour expliquer cette situation, le dirigeant de 38 ans a reconnu que le club peine à se renforcer, pour diverses raisons. « On sait que c'est toujours compliqué. On se confronte à pas mal de refus, soit des joueurs, soit des clubs », a-t-il confié. Il y a des négociations qui avancent et qui s'arrêtent du jour au lendemain, c'est la loi du mercato. On est en concurrence avec d'autres clubs, on essaye de trouver les joueurs pour nous renforcer. Forcément, on n'est pas les seuls sur ces joueurs-là. »

Mercato ASSE : Loïc Perrin, « on a ciblé un joueur à vocation offensive »

Loïc Perrin cherche toujours, en priorité, un joueur offensif polyvalent. Laurent Batlles avait clairement réclamé ce profil, en plus d’Ibrahim Sissoko, afin de bien compenser le départ de Jean-Philippe Krasso. L’Ivoirien, grâce à son profil atypique, était à la la fois buteur (17 réalisations) et passeur (12 passes décisives) en Ligue 2 la saison dernière. « On a ciblé un joueur à vocation offensive pour être large, après nous notre boulot c'est aussi d'anticiper les futurs départs que ce soit à n'importe quel poste. Il faut donc regarder des joueurs de partout », a-t-il indiqué.

Le responsable du recrutement à l’ASSE a donc un peu plus de trois semaines pour renforcer le groupe stéphanois, comme il l’a noté : « Il reste encore un peu de temps quand même pour recruter. Il y a les entrées et les sorties ».