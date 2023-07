Parti librement de l'ASSE alors qu'il avait des offres pour prolonger son contrat à Saint-Etienne, Jean-Philippe Krasso donne la raison de son départ.

Mercato ASSE : Jean-Philippe Krasso avoue un choix difficile

Après trois saisons à l’ASSE, Jean-Philippe Krasso (26 ans) a décidé de quitter le club ligérien au terme de son contrat. Il s’est engagé avec l’Étoile Rouge de Belgrade, le 20 juin dernier, alors qu’il avait reçu plusieurs offres pour prolonger son aventure dans le Forez. En effet, Laurent Batlles comptait sur lui pour jouer la montée en Ligue 1 cette saison. La direction de l’AS Saint-Etienne avait même été accusée par les supporters d’avoir laissé filer le meilleur buteur et passeur décisif stéphanois de la dernière saison (17 buts inscrits et 12 passes décisives en 35 matchs de Ligue 2).

En réponse, Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, avait fait savoir que le club a tout tenté pour garder ce dernier dans son équipe, mais en vain. « On a fait tout ce qui était en notre pouvoir pour le prolonger. Malheureusement pour nous, il a choisi un autre projet. On lui a fait une bonne proposition avec un beau projet sportif aussi, mais il a décidé d’aller ailleurs », avait-il expliqué.

Trois semaines après sa signature en Serbie, Jean-Philippe Krasso est revenu sur son départ de l’ASSE. Il avoue que son choix a été difficile. « Ça a été vraiment compliqué. Tout le monde a envie de jouer dans un club comme l'AS Saint-Étienne. On a vécu de bons moments, sur et en dehors du terrain, avec de bons mecs dans le vestiaire, un public incroyable. Cela me donnait envie de rester », a-t-il confié au quotidien Le Progrès.

Jean-Philippe Krasso : « La Ligue des Champions a énormément compté dans ma décision »

Toutefois, le fait de pouvoir jouer la prestigieuse Ligue des Champions a pesé dans la décision finale de l’ancien buteur des Verts. « J’avais aussi envie de connaître autre chose. La Ligue des champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c’est une chose, la jouer, c’est encore autre chose. Moi, quand j’étais en National 2 il y a trois ans, l’idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus », a justifié l’international ivoirien (7 sélections). Champion de Serbie, l'Étoile Rouge de Belgrade va jouer le tour préliminaire de la Ligue des Champions.