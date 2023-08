Annoncé partant depuis le début de l'été, Jonathan David fait beaucoup parler dans le Nord, et un incroyable revirement de situation pourrait avoir lieu.

Mercato LOSC : Jonathan David parti pour rester

Depuis son arrivée, Jonathan David ne cesse d'être courtisé, et au vu de ses performances, les supporters s'imaginaient déjà le perdre, d'autant plus qu'il sort d'une saison avec 29 buts toutes compétitions confondues. Les dirigeants estimaient leur attaquant à 60 millions d'euros, avant de se raviser il y a quelques jours pour faire baisser le prix à 45 millions d'euros. Ne voyant toujours pas la situation se décanter, les Lillois se demandent si le joueur va vraiment quitter le LOSC cet été.

Dans une interview accordée à L'Équipe, l'entraîneur Paulo Fonseca, se veut rassurant quant aux chances de voir son buteur rester."Je crois que Jonathan David va rester. On ne sait pas comment cela peut évoluer dans les dernières semaines. On doit être prêt s’il venait à nous quitter pour le remplacer. Mais je crois, à ce stade de la saison, qu’il restera une saison de plus. Je n’en ai pas parlé avec lui. C’est juste mon sentiment. Il travaille bien, il semble concentré et c’est le plus important pour moi. Je veux que les joueurs se sentent bien". Une annonce qui a de quoi ravir les Nordistes.

L'arrivée de Gift Orban compromise ?

Olivier Létang, convaincu que le Canadien allait partir, a multiplié les pistes en attaque avec parmi elles le nom de Gift Orban qui revient avec insistance.

L'avant-centre de la Gantoise sort lui aussi d'une saison extraordinaire (20 buts) avec les Belges et depuis plusieurs semaines, les Dogues tiennent un accord avec le joueur qui veut venir dans le Nord-Pas-de-Calais. Cependant, le transfert bloque à cause des Buffalos qui demandent près de 25 millions d'euros pour le laisser filer. Une somme conséquente pour les 5es de Ligue 1 qui espéraient avoir cet argent suite au départ de leur numéro 9.

Mais à un mois de la fin du mercato, Jonathan David est toujours présent et une arrivée du Nigérien est de plus en plus remise en cause. Si l'attaquant a donné son accord pour venir, reste à savoir si les Lillois se positionneront sur les demandes de son club. À Lille, une attaque Orban-David en fait rêver plus d'un.