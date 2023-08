À la recherche d’un numéro 9 cet été, le PSG est désormais à fond sur la piste menant à Randal Kolo Muani, mais il faudra convaincre l’Eintracht Francfort.

Mercato PSG : Accord verbal entre Randal Kolo Muani et Paris

D’après les informations de Florian Plettenberg, Randal Kolo Muani serait déterminé à rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain et disposerait même déjà d’un accord verbal avec les dirigeants du club de la capitale. L’ancien avant-centre du FC Nantes aurait même informé sa direction de ses intentions de départ, qui ne compte pas le retenir forcément.

Auteur d’une première saison époustouflante en Bundesliga, avec notamment 15 buts et 11 passes décisives en 32 matches et terminant troisième au classement des buteurs du championnat, l’international français de 24 ans est visé par les plus grands clubs européens, notamment Manchester United, Chelsea, Bayern Munich, Real Madrid et le PSG. Pour autant, Kolo Muani accorderait sa préférence à un retour en Ligue 1 pour défendre les couleurs rouge et bleu. Cependant, l’Eintracht Francfort compte bien profiter du statut actuel de son joueur pour négocier le meilleur transfert possible.

L’Eintracht Francfort réclame 100M€ pour Kolo Muani

Arrivé librement l’été dernier, Randal Kolo Muani pourrait permettre à l’Eintracht Francfort de se remplir les poches dans les semaines à venir. L’accord avec le Paris SG a été démenti par les médias français, notamment ceux proches de l'agent du joueur, mais le natif de Bondy serait effectivement intéressé par une arrivée à Paris. Mais le journaliste de Sky Sports Allemagne explique que « le patron de l'Eintracht, Krösche, a toujours exigé 100 millions d'euros.

Pour l'agent du joueur, ce n'est pas réaliste. Le poker a commencé ! » L’entourage du joueur pense que 70 millions d’euros devraient suffire pour son transfert. Selon RMC Sport et L’Équipe, le PSG, qui est à la lutte avec le Bayern Munich, serait à l’heure actuelle le plus avancé sur ce dossier. Le champion de France réfléchirait à un prêt avec option d’achat pour faire venir le compagnon de Kylian Mbappé en sélection. Sous contrat jusqu’en juin 2027, Kolo Muani pourrait donc faire son grand retour en France d’ici la fin de ce mercato d’été.