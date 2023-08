John Textor, le président de l'OL, a déjà refusé trois offres du RB Leipzig pour Castello Lukeba. Il a révélé les raisons de sa position.

Mercato OL : John Textor bloque le départ de Castello Lukeba

L'avenir de Castello Lukeba est l'objet de nombreuses discussions à l'Olympique Lyonnais. Après avoir effectué une dernière saison dans la peau d'un titulaire (34 matchs, 2 buts), le défenseur central de 20 ans est très courtisé par le RB Leipzig. Le club allemand, qui a déjà signé un autre taulier de Ligue 1 avec El Chadaille Bitshiabu, fait le forcing pour sa venue. Trois offres ont été proposées à la direction rhodanienne, sans succès. John Textor, le président de l'OL, les a refusées.

L'homme d'affaires américain se montre particulièrement rude dans les négociations. Castello Lukeba est estimé à 25 millions d'euros d'après le site Transfermarkt. Or, Leipzig avait formulé une troisième offre à hauteur de 32 millions d'euros. Un montant bien supérieur qui n'a pas convaincu la direction de céder son joyau. John Textor a du mal à imaginer un départ de son joueur et pour cause, il a de grands projets pour lui.

Objectif prolongation pour Castello Lukeba

Selon L'Équipe, le président rhodanien souhaite prolonger Castello Lukeba, déjà sous contrat jusqu'en juin 2025. Après sa montée en puissance sur ses deux saisons en professionnel, celui-ci a convaincu la direction de lui faire confiance sur la durée. Une décision qui fait également écho aux valeurs du club, qui a toujours misé sur ses jeunes pousses pour atteindre le haut niveau européen. Pour sa part, l'entourage de Castello Lukeba proteste. Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, avait donné un bon de sortie au joueur. Mais c'était avant son départ, officialisé le 8 mai dernier.

Le quotidien sportif précise que seule une offre indécente pourrait faire réfléchir John Textor. Le RB Leipzig aurait transmis une quatrième offre de 35 millions d'euros, et espère enfin le convaincre de céder. L'OL doit se méfier de son voisin allemand, qui n'abdique pas si facilement. Il l'a prouvé avec Loïs Openda, qu'il a recruté cet été malgré plusieurs offres alléchantes refusées par le RC Lens.