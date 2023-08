Très courtisé sur le marché, Castello Lukeba pourrait bien quitter l'OL cet été. Un club a proposé plus de 30 millions d'euros pour ses services.

Mercato OL : Le RB Leipzig propose 35 millions d'euros pour Castello Lukeba

L'Olympique Lyonnais va-t-il perdre une pépite à une semaine de la reprise en Ligue 1 ? Les supporters ne veulent pas l'entendre, et pourtant la rumeur prend forme ces derniers jours. Castello Lukeba se rapproche d'un départ au RB Leipzig, qui insiste pour sa venue. Après trois offres refusées par le clan rhodanien, le club allemand en a formulé une quatrième selon le journaliste Marc Mechenoua. La somme de 35 millions d'euros a été proposée à la direction sportive de l'OL ce samedi.

Un montant qui sera forcément étudié de près par John Textor, le président lyonnais. D'autant que Lukeba a affiché son envie de découvrir la Bundesliga avec Leipzig. Il va être difficile de le retenir contre sa volonté, à moins de trouver un compromis. La situation est compliquée pour l'OL, car son défenseur central est un de ses joueurs d'avenir. À seulement 20 ans, il sort d'une saison pleine en Ligue 1 (34 matchs pour 2 buts).

La réponse de John Textor attendue

Castello Lukeba avait déjà fait part de ses velléités de départ à Jean-Michel Aulas, l'ancien président du club rhodanien. Le problème, c'est que c'est désormais John Textor qui dirige. Or, l'homme d'affaires américain compte sur lui pour le prochain exercice. L'Olympique Lyonnais n'a plus joué une coupe d'Europe depuis 2022, et son quart de finale de Ligue Europa perdu contre West Ham United (1-1 aller, 0-3 retour).

Outre Lukeba, une autre pépite de l'OL pourrait partir cet été. Il s'agit de Bradley Barcola, qui est pisté par le PSG et le FC Barcelone. Cependant, les Gones ont les cartes en main dans cette affaire. Si l'attaquant de 20 ans n'est pas fermé à un départ, il donne la priorité à Lyon. Une bonne chose pour le club rhodanien qui ne souhaite pas s'en séparer. Toutefois, une vente de Barcola pourrait rapporter gros. Le PSG a proposé 30 millions d'euros pour ses services selon L'Équipe, une offre refusée par l'OL qui résiste pour le moment.