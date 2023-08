À la recherche d’un numéro 9 pour la saison prochaine, le PSG a trouvé un accord avec Benfica pour Gonçalo Ramos, qui l’a lui-même confirmé.

Mercato PSG : Accord total entre Paris et Benfica pour Gonçalo Ramos

En parallèle du dossier Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain travaille également sur la piste d’un numéro 9 pour compléter l’effectif de Luis Enrique. Kylian Mbappé se rapprochant de plus en plus d’un départ cet été. Alors que l’option numéro 1 se nommait Harry Kane, capitaine de Tottenham, c’est finalement le prodige portugais Gonçalo Ramos qui s’apprête à débarquer dans la capitaine française pour s’engager en faveur des Rouge et Bleu.

Selon les informations livrées dimanche soir par le média local A Bola, les dirigeants du PSG et leurs homologues de Benfica ont finalisé les derniers détails financiers concernant le prêt avec option d'achat de Gonçalo Ramos pour un total de 80 millions d’euros, soit 65 millions d’euros plus 15 millions d’euros de bonus.

Révélation de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le buteur de 22 ans est désormais attendu à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans. RMC Sport confirme les dernières tendances et annonce un accord total pour l’arrivée du jeune international portugais au Paris SG. Une information également confirmée par le principal concerné.

Gonçalo Ramos avant Randal Kolo Muani ?

Si les deux clubs n’ont pas encore officialisé l’opération, Gonçalo Ramos s’est lui-même empressé de confirmer son prochain transfert du Benfica Lisbonne au Paris Saint-Germain. Via son compte Twitter, le compatriote de Nuno Mendes a notamment relayé la publication du journaliste Fabrizio Romano annonçant l'accord définitif entre Paris et Benfica à son sujet.

Même si le natif d’Olhao a depuis supprimé ses retweets, il ne fait plus aucun doute que Luis Enrique aura bel et bien un numéro 9 dans son équipe parisienne la saison prochaine. Selon les informations de Pedro Sepulveda, l’option d’achat de Ramos deviendra automatique en fin de saison seulement si le PSG est qualifié en Ligue des Champions pour la saison 2024/2025.

Auteur de 27 buts en 47 matches toutes compétitions confondues durant l’exercice 2022-2023, Ramos ne sera peut-être pas la dernière recrue du PSG. En effet, RMC Sport assure que Nasser Al-Khelaïfi est personnellement impliqué dans les discussions pour Randal Kolo Muani (24 ans), qui a déjà demandé son départ de l’Eintracht Francfort.