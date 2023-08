Un jeune gardien brésilien est dans le viseur de l'OL, qui aimerait concurrencer son titulaire dans les buts, Anthony Lopes.

Mercato OL : Lucas Perri prêté à Botafogo jusqu'en janvier ?

L'Olympique Lyonnais doit-il changer de gardien ? Voilà une question qui revient chaque année. À l'approche de chaque fenêtre estivale, supporters et supportrices des Gones s'écharpent sur les qualités primordiales de leur portier. Bon sur sa ligne ou bon avec ses pieds ? Tel est le genre de débat qui anime les réseaux sociaux lyonnais. Ces prochains jours, les discussions risquent même de s'enflammer un peu plus. D'après le journaliste italien Lorenzo Lepore sur Twitter, la direction de l'OL s'est rapprochée d'un tout jeune joueur à ce poste, en la personne de Lucas Perri.

Le gardien de Botafogo (D1 Brésilienne) est à quelques pas de signer avec l'OL. Le transfert pourrait avoisiner les 8 millions d'euros. Un investissement qui ne devrait pas coûter bien cher à Lyon, puisque Botafogo est également détenu par John Textor. L'Américain devrait réussir à trouver une formule pour réduire l'impact de ce transfert sur le budget lyonnais. Car les Gones cherchent toujours un ailier droit, gaucher de préférence. Un montant d'environ 20 millions d'euros est prévu à cet effet.

Un gardien qui sort des habitudes

En 18 matchs de championnat avec Botafogo, le jeune portier de 18 ans n'a encaissé que 11 buts, soit 0.6 par match. Du haut de son 1m96, il dénotera des anciens gardiens de l'OL, qui ont rarement dépassé le mètre 90 depuis les années 2000. C'est aussi un gardien à l'aise sous pression, capable de relancer au pied, ce qui constitue le principal défaut d'Anthony Lopes.

Le gardien portugais, qui s'est blessé pendant le dernier match de préparation contre Crystal Palace, aura donc six mois pour continuer de mériter sa place de titulaire. En effet, Lucas Perri arriverait en janvier, à la fin de la saison au Brésil. D'autant qu'il faudra s'attirer les faveurs d'un nouveau coach, puisque l'avenir de Laurent Blanc semble promis à une fin brutale.

Envisagé pour le futur, Mathieu Patouillet devrait endosser le rôle de troisième gardien au cours de la saison. Lyon compte énormément sur le jeune formé au club lors des années à venir, mais comme tous ses camarades dans les buts, il devra faire preuve de patience et d'abnégation. Le vainqueur de la Gambardella 2022 aura peut-être la chance de connaître six mois en prêt dans une équipe de Ligue 2 à partir de janvier prochain, avant de prendre le rôle de troisième gardien la saison suivante et ainsi commencer son aventure dans le groupe professionnel de l'OL.