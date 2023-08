À une semaine du début de la saison en Ligue 1, l’entraîneur cévenol, Laurent Blanc, a fait une sortie médiatique forte sur sa situation sur le banc de l’OL.

Mercato OL : Laurent Blanc déjà sur la sellette à Lyon ?

Nommé en octobre dernier, Laurent Blanc pourrait subir le même sort que Christophe Galtier au Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien français pourrait en effet céder sa place à un autre coach. Ce samedi, le journal L’Équipe a révélé que l’ancien sélectionneur des Bleus, fragilisé par une préparation estivale inquiétante, pourrait être placé dans le collimateur de John Textor dans l'hypothèse de mauvais résultats sur le début de la saison en Ligue 1. Et après la nouvelle défaite des Gones contre Crystal Palace (0-2) en amical, Laurent Blanc a jeté un énorme froid sur son avenir dans le Rhône.

Laurent Blanc prêt à jeter l’éponge à Lyon ?

Après avoir repris confiance face au FC Sion (victoire 8-2) en milieu de semaine, l’Olympique Lyonnais termine sa préparation estivale par une défaite, la quatrième, à une semaine de la reprise de la Ligue 1, sur la pelouse du RC Strasbourg. Après la défaite face à Crystal Palace, ce samedi, Laurent Blanc a lâché une petite phrase inattendue concernant son avenir à Lyon, visiblement incertain avant la reprise de la Ligue 1, le week-end prochain. « On est en train de digérer la grosse préparation qu’on a faite, athlétique et physique. Il faut la digérer et surtout ne pas avoir de blessés […] L’important est d’être prêt à Strasbourg et d’avoir tout le monde, si d’ici là, il y a un entraîneur à Lyon… », a déclaré Laurent Blanc.