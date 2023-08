Après Lionel Messi, parti à l’Inter Miami, et Kylian Mbappé, attendu au Real Madrid, le PSG pourrait aussi perdre Neymar lors de ce mercato estival.

Mercato PSG : Neymar ne se sent pas en sécurité au Paris SG

Mi-juillet, Neymar confiait sur la chaîne YouTube du journaliste Casimiro Miguel, qu'il espérait « jouer au PSG cette saison » et « qu'avec ou sans amour (des supporters), je serai là. » Mais selon les derniers échos de la presse française, la star de 31 ans aurait finalement changé d’avis concernant son avenir. En effet, le journal L’Équipe explique ce lundi après-midi que « deux jours après avoir posé le pied sur le sol français, Neymar a réuni sa famille et son agent, Pini Zahavi, dans son domicile francilien, et tous ont convenu qu'il fallait tourner la page parisienne, une bonne fois pour toutes. »

Le quotidien sportif assure que l’international brésilien n’a pas oublié la manifestation des supporters parisiens devant son domicile, début mai, pour lui demander de partir cet été. Un épisode difficile que Neymar garde toujours en tête et qui lui donne le sentiment que le PSG « ne protège pas assez ses joueurs de l'extérieur et se sent exposé comme il ne l'avait jamais été lorsqu'il évoluait à Barcelone. » Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027 et un salaire de plus de 30 millions d’euros annuels, le partenaire de Kylian Mbappé aurait pris la résolution de changer d’air. Il aurait même déjà signifié sa décision à sa direction, dimanche. Six ans après son départ fracassant, Neymar souhaiterait retourner à Barcelone.

Le Barça prêt à accueillir Neymar cet été ?

Après avoir personnellement informé son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain cet été, Neymar serait plus que jamais décidé à retourner au FC Barcelone, à en croire le journaliste Damien Degorre. Toujours selon la même source, l’ancien coéquipier de Lionel Messi s'interrogerait même sur la pertinence de jouer samedi contre le FC Lorient, lors de la reprise en Ligue 1.

L’Équipe ajoute aussi que son désir le plus profond est de rentrer à Barcelone qui, contrairement à ce que certains médias espagnols avancent, ne verrait pas d'un mauvais oeil un tel retour. « Tout le monde sait que le Barça le veut », assure même une source proche du dossier. Reste maintenant à savoir si le club catalan aura les moyens pour se lancer dans une telle opération.