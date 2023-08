Un premier souci a été détecté à l'ASSE, après la défaite contre Grenoble, à Geoffroy-Guichard samedi (0-1), lors de la 1ère journée de Ligue 2.

ASSE : Objectif montée, l'équipe de Laurent Batlles prend un mauvais départ

La montée en Ligue 1 est l’objectif fixé par l’ASSE cette saison. La direction sportive, le staff technique et le capitaine l’avaient indiqué lors de la préparation du nouvel exercice. « Depuis le début de la préparation, l'idée est de poser l'objectif de la montée, en le formalisant devant les joueurs », avant indiqué Jean-François Soucasse au terme du stage à La Plagne.

Après le président exécutif de l’AS Saint-Etienne, Laurent Batlles s’était montré rassurant. « Je trouve la préparation positive […]. On vient avec des joueurs qui sont dans le projet, ils adhèrent tous à ce qu’on veut mettre en place. L’objectif du premier match, c’est d’être le plus performant possible, le plus rapidement. » Quant à Anthony Briançon, il avait déclaré sur Radio France Bleu Saint-Etienne Loire : « Nous avons pour objectif de monter, c’est clair et net. »

Patrick Guillou pointe un problème de mentalité et de suffisance

Malgré ces déclarations d’intention, l’ASSE a manqué son entrée en Ligue 2. L’équipe de Laurent Batlles a perdu son premier match face à Grenoble (0-1), la même équipe qui l’avait déjà battu en amical, pendant la préparation estivale (1-2), le 15 juillet dernier. Dans son analyse sur la défaite de l’ASSE à Geoffroy-Guichard, Patrick Guillou a pointé un problème de mentalité et de suffisance chez les Stéphanois.

« Les déclarations d’intention du début de saison : "faire de Geoffroy-Guichard une forteresse", "il faut surfer sur les six derniers mois", "l’atmosphère est sereine", "on a bien bossé" ont vite cédé la place à la cruelle réalité […]. Une défaite synonyme de douche froide pour débuter la saison », a-t-il constaté, dans le quotidien Le Progrès. Le consultant pour beIN Sports a commenté ensuite la contre-performance de l'équipe de Laurent Batlles. Il a d'abord noté des mauvais choix et un excès d’individualisme chez certains joueurs, notamment la recrue Ibrahim Sissoko.

« Le deuxième (souci, ndlr) est le comportement général de l’équipe. Sans jus, sans peps et sans allant. Un problème de mentalité et de suffisance. D’autres préféreront avancer l’argument de la "fidèle gastro". Il ne suffit pas de déclarer que l’ASSE va jouer la montée pour que la saison devienne un simple parcours de santé », a souligné l’ancien défenseur de l’ASSE (1997-2000).