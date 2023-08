Battu avec ses coéquipiers par Grenoble en fin de match, Thomas Monconduit a réagi au micro de BeIN Sports. Découvrez ses mots après la défaite.

ASSE-Grenoble : « Un problème de finition » selon Monconduit

C'était le premier match de la saison 2023-2024 de Ligue 2. Dans son antre, l'AS Saint-Étienne recevait le Grenoble Foot 38 avec l'occasion de prendre les commandes du championnat. Pour cela, il fallait s'imposer face à une équipe qui prétendait à la montée durant une partie du dernier exercice. Malgré de nombreuses occasions, aucun des deux clubs n'a fait la différence en première mi-temps. Il a fallu attendre la seconde période, et surtout les 15 dernières minutes pour voir des buts.

À la 84ème minute, Ibrahima Wadji croit ouvrir le score pour l'ASSE. Bien servi par Victor Lobry dans l'axe, il s'emmène le ballon et place une frappe effleurée par le portier isérois. Celui-ci ne peut l'empêcher de rentrer dans son but, ce qui fait 1-0 pour les Verts... avant annulation par l'arbitre de la rencontre, Pierre Legat. C'est finalement le GF38 qui inscrira le seul but du match, à la 91ème minute par Abdoulie Sanyang (0-1). Un coup de poignard pour les Verts, qui s'en mordent les doigts. « On a pêché dans la finition, on a eu un penalty raté. Ils marquent sur leur seule occasion. Ça fait partie du jeu, à nous de concrétiser avant » a lancé Thomas Monconduit, dépité au micro de BeIN Sports.

Thomas Monconduit ne veut pas se cacher derrière l'arbitrage

Le fait de jeu important reste tout de même ce but refusé à Saint-Étienne. Comme rappelé par BeIN Sports, et montré à l'assistance vidéo, Ibrahima Wadji n'était pas en position de hors-jeu au moment de recevoir le ballon. Si le sentiment d'injustice peut prédominer chez les Verts, Thomas Monconduit préfère améliorer la finition : « Les faits de jeu, il y en aura toute l'année. C'est le premier match, on a eu une grosse épidémie de gastro. On n'a pas pu jouer le dernier match de préparation. Je sentais qu'on manquait un peu de jus à la fin, mais honnêtement aujourd'hui on fait tout bien à part la finition » a-t-il expliqué.

Si ce n'était que la première journée de Ligue 2, le résultat fait mal aux Verts, battus à domicile. L'AS Saint-Étienne se retrouve dix-neuvième, et non dernière grâce à la pénalité de points infligée à Bordeaux (-1). Il faudra vite réagir contre Rodez, dès la semaine prochaine à l'extérieur. En tout cas, cette rencontre a permis aux dirigeants de noter quelques points à améliorer. Le président Jean-François Soucasse, qui a évoqué le besoin d'un renfort offensif avant le match, va peut-être inciter les recruteurs à multiplier leurs recherches dans ce sens.