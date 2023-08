Si le FC Barcelone semblait tenter de bloquer le PSG pour le transfert d'Ousmane Dembélé, les Blaugranas semblent résignés à l'idée de le laisser partir.

Mercato PSG : Le dossier Ousmane Dembélé est bouclé

Tandis que le dossier Ousmane Dembélé commence à traîner en longueur ces derniers jours, le FC Barcelone aurait fini par craquer pour l'international français, qui devrait bel et bien rejoindre le PSG très prochainement. En marge du dernier match amical du Barça face à Tottenham, le vice-président du club, Rafa Yuste, a acté le départ du Français. "Nous sommes sur le point de boucler l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible."

Alors que le PSG a déjà validé l'arrivée de Gonçalo Ramos en début de semaine, une autre recrue de taille devrait donc débarquer au club dans les tous prochains jours, en la personne d'Ousmane Dembélé. Reste à voir tout de même si le joueur pourra prendre place pour le premier match de Ligue 1, ce week-end, face au FC Lorient pour l'ouverture du championnat côté parisien.

Matheus Alemany confirme aussi pour Ousmane Dembélé

Mateu Alemany, directeur sportif du FC Barcelone, a lui aussi confirmé le départ imminent de l'ancien rennais, en direction du PSG. "Ousmane Dembélé est en route pour Paris. L’affaire est conclue, nous n’avons plus qu’à signer tous les documents, affirme le directeur sportif. Il n’est pas dans la dynamique de l’équipe première. S’il était là, il aurait été au stade."

Sauf retournement de situation, Ousmane Dembélé devrait donc s'engager dans les prochains jours avec le PSG. Selon les dernières indiscrétions, il devrait y signer un contrat de 5 ans, assorti d'une belle revalorisation salariale. Un premier renfort de taille pour le Paris Saint-Germain qui pourrait perdre Kylian Mbappé, mais également Neymar.