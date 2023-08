Après avoir annoncé à sa direction sa volonté de quitter le PSG, Neymar pourrait être au coeur d'une incroyable opération dans les semaines à venir.

Mercato PSG : Neymar vendu en Arabie saoudite, puis prêté au Barça ?

Après plus d'un mois de calme plat autour de la star brésilienne, les rumeurs incessantes sont de retour depuis lundi soir. Après avoir annoncé dimanche sa volonté de quitter le Paris Saint-Germain cet été, Neymar est annoncé partant, et certains clubs se bousculent déjà au portillon pour se l'arracher dans les jours à venir. Selon les informations de Sport, l'Arabie saoudite se serait déjà positionnée sur le dossier. Le média espagnol indique que les Saoudiens auraient pour intention de proposer une offre officielle au PSG pour l'acheter, dans le but de le prêter directement au FC Barcelone le temps d'une seule saison.

Il est également précisé que cette opération est commanditée par l'agent de Neymar, Pini Zahavi, et que celle-ci s'annonce extrêmement compliquée. Pour rappel, l'attaquant brésilien n'a jamais caché son envie de revenir au FC Barcelone, mais Xavi a affirmé à plusieurs reprises que le joueur de 30 ans n'entrait pas dans les plans du Barça.

L'entourage de Neymar dément fermement les rumeurs de départ

Quelques heures après que l'information ait pris le temps de circuler, l'entourage de Neymar a pris le soin de commenter les affirmations faites par L'Équipe, lundi, au sujet de l'attaquant brésilien. Selon le père du principal intéressé, ces différentes rumeurs sur l'avenir de son fils sont totalement infondées, et l'ancien barcelonais est pleinement investi avec le Paris Saint-Germain.

Selon le quotidien sportif, Neymar souhaite quitter le PSG notamment suite aux différentes manifestations qui ont eu lieu devant son domicile en mai dernier lorsque le club traversait une grosse période de crise. Il est donc difficile à l'heure actuelle de savoir les réelles intentions de l'attaquant brésilien, mais il est certain que ce dossier va faire couler encore beaucoup d'encre.