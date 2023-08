Alors que les principaux mouvements se font dans le sens des arrivées, un attaquant du PSG est convoité, et Everton a dégainé une première offre.

Mercato PSG : Everton passe à l'action pour Hugo Ekitike

Toujours en train de faire un recrutement massif depuis le début de l'été, le Paris Saint-Germain doit également commencer à vendre pour renflouer ses caisses. Toujours dans l'attente d'un potentiel transfert de Kylian Mbappé cet été qui pourrait rapporter un joli chèque à Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a reçu une première offre pour un autre attaquant mis sur la touche, surtout avec l'arrivée récente de Gonçalo Ramos.

Recruté l'été dernier en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike n'a jamais réussi à s'imposer malgré de nombreuses apparitions, et les dirigeants parisiens cherchent toujours à s'en séparer, malgré une préparation convaincante effectuée par le joueur de 21 ans.

Selon les informations révélées ce mercredi par Sports Zone, Everton aurait formulé une première offre verbale de 35 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour l'attaquant parisien afin de le recruter dans les jours à venir. Toutefois, le PSG veut prendre le temps de réfléchir, d'autant plus qu'il avait un autre plan bien précis en tête pour l'ancien joueur rémois.

Le PSG veut inclure Ekitike dans la transaction pour Randal Kolo Muani

À fond sur la piste Randal Kolo Muani ces derniers jours, le Paris Saint-Germain n'a cependant pas l'intention de mettre les 100 millions d'euros demandés par les dirigeants de l'Eintracht Francfort. Pour faire baisser la transaction, le club de la capitale avait émis l'hypothèse d'inclure Hugo Ekitike dans le deal avec le club allemand.

Une réflexion va donc s'imposer dans les jours à venir pour identifier la meilleure solution possible, aussi bien pour le club que pour le joueur. En plus d'Everton, West Ham s'est également positionné sur le dossier de l'ancien attaquant du Stade de Reims, et une nouvelle offre pourrait bientôt atterrir sur la table des dirigeants parisiens.