Dans son dernier point mercato sur la situation de Jonathan David, Olivier Létang a répondu cash à l’intérêt du club saoudien, Al-Hilal.

Mercato LOSC : Le transfert de Jonathan David au point mort

Convoité par plusieurs clubs, notamment en Premier League, Jonathan David est toujours retenu au LOSC. Les dirigeants du club nordiste n’ont pas du tout l’intention de céder leur meilleur buteur à un montant en dessous de leur attente. Selon les informations de Sky Sports, Al-Hilal a pris contact avec le LOSC pour évoquer le possible transfert de l'attaquant de 23 ans en Arabie saoudite.

Le club saoudien serait même prêt à lui offrir un salaire annuel de 12 millions d'euros. Mais cette offre, sans doute intéressante financièrement pour Jonathan David, ne l'est pas forcément sportivement. De plus, les dirigeants d'Al-Hilal doivent trouver un accord avec leurs homologues lillois. Olivier Létang a justement fixé les conditions pour enclencher le départ du décisif avant-centre des Dogues.

Et il est intransigeant. « J’ai dit qu’il fallait que certaines conditions soient réunies pour que Jonathan David puisse partir. Il faut qu’elles soient bonnes pour lui et pour le LOSC. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas », a-t-il rappelé sur RMC Sport. « Quoi qu’il arrive, il ne partira pas si jamais on n’a pas la capacité de le remplacer. Parce que l’on a des ambitions sportives et il est hors de question de vendre Jonathan pour une somme importante, si on n’est pas en mesure de le remplacer », a prévenu le président du LOSC.

Jonathan David annoncé contre l'OGC Nice, vendredi

Concernant l’indemnité de transfert, la direction des Dogues n’attend pas moins de 50 millions d’euros pour laisser filer l’international canadien (40 sélections, 24 buts). Olivier Létang ne souhaite pas brader le joueur qui a encore deux années de contrat dans le Nord. « Je lui avais dit, l’été dernier, qu’il ne partirait pas, mais qu’il aurait un bon de sortie cette année, sous réserve que toutes les conditions soient réunies. »

D’ailleurs, le N°9 du LOSC est parti pour démarrer la Ligue 1 avec l’équipe de Paulo Fonseca. « Jonathan David est un joueur du LOSC, je l’avais aussi dit en conférence de presse il y a quelques semaines. Il sera sur le terrain vendredi contre l’OGC Nice (21h, en ouverture de la Ligue 1) », a annoncé le dirigeant lillois.