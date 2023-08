L’Arabie saoudite ne lâche pas le morceau pour Jonathan David. Les dirigeants saoudiens continuent d’échanger avec le LOSC afin de boucler ce deal.

Mercato LOSC : L’Arabie saoudite revient à la charge pour Jonathan David

L'arrivée en grande pompe de Cristiano Ronaldo l'hiver dernier a été la première pierre d'un projet plus vaste. Cet été, l'Arabie saoudite multiplie encore les gros coups sur le marché de transferts en recrutant les plus grandes stars du football européen. Après Karim Benzema et N'Golo Kanté, d'autres figures emblématiques du football ont rejoint le championnat saoudien, moyennant des contrats parfois exorbitants. Et ce n’est pas terminé, puisque les dirigeants saoudiens visent dorénavant des joueurs moins célèbres pour développer de leur championnat.

C’est dans cette perspective qu’Al Hilal travaille actuellement sur le recrutement de Jonathan David. Son profil prometteur plaît énormément aux dirigeants saoudiens. L’international canadien sort d’une belle saison avec le LOSC, où il a inscrit 24 buts en 40 rencontres, toutes confondues. De telles performances attirent l’attention des clubs européens en quête de renfort offensif. Si Chelsea songeait à le recruter, Jonathan David risque finalement de poser ses valises en Arabie saoudite. Car, malgré les intransigeants du LOSC, les dirigeants saoudiens insistent pour sa signature. Sky Sport assure en effet que le club d’ Al Hilal a pris contact avec le LOSC en vue d’un possible transfert de l'attaquant de 23 ans.

Un salaire de 12 millions d’euros pour Jonathan David

De son côté, Jonathan David n’a jamais caché son rêve d’évoluer en Premier League en cas de départ de Lille. Mais Al Hilal serait prêt à lui offrir un salaire annuel de 12 millions d'euros pour le détourner de l’Angleterre. Il reste à savoir si cette future offre sera suffisante, pas si sûr. D’autant plus que l’entraîneur du LOSC, Paulo Fonseca, souhaite conserver l'international canadien (40 sélections, 24 buts) une saison supplémentaire.

Les dirigeants d’Al Hilal, qui ont déjà enregistré les arrivées de Kalidou Koulibaly, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic ou encore Malcom, devront faire preuve de persuasion et de générosité pour mener à bien cette opération. Les prochains jours seront cruciaux pour connaitre le dénouement de cette affaire.