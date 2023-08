Malgré les efforts du PSG, Kylian Mbappé refuse toujours de prolonger son contrat. Cette résistance commence à agacer une partie des supporters parisiens.

Mercato PSG : Kylian Mbappé se met à dos les supporters parisiens

Depuis près de deux mois, les relations entre Kylian Mbappé et la direction du Paris Saint-Germain restent très tendues. Tout a débuté le 12 juin dernier, lorsque l’attaquant tricolore officialisait dans une lettre son refus de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec le PSG. Les dirigeants parisiens ont immédiatement entamé des manœuvres pour tenter de lui faire changer d’avis, sans succès.

Il y a d’abord eu des échanges avec l’entourage du joueur de 24 ans en vue de le convaincre d’étendre son bail. Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, en a ensuite posé un ultimatum à son attaquant. Pour lui, soit le natif de Bondy accepte de prolonger son contrat ou il sera vendu durant ce mercato afin d’éviter qu’il parte gratuitement l’année prochaine. Ce moyen de pression n'a pas eu l’effet escompté. De plus, la direction parisienne a décidé de l’écarter de la tournée en Asie. Et depuis lors, le jeune joueur n’a toujours pas intégré l’équipe première du PSG.

Les supporters réserveraient un accueil hostile à Kylian Mbappé

Malgré ces coups de pression, Kylian Mbappé maintient sa position inchangée. Cette situation agace une partie des supporters parisiens, qui préparent leurs retrouvailles avec le capitaine des Bleus. The Athletic et Marca révèle d’ailleurs que certains ultras du PSG ont prévu de chahuter Kylian Mbappé et de créer un climat hostile à son égard en tribunes lors du match contre Lorient comptant pour la première journée de Ligue 1. L’idée est de montrer leur mécontentement face à l’attitude de l’ancien Monégasque. L’atmosphère risque donc d’être électrique samedi prochain au Parc des princes.

Pour le moment, les relations entre Kylian Mbappé et le PSG continuent de captiver l'attention des fans et des observateurs du football. Les tensions persistantes entre le joueur et sa direction ajoutent une couche de suspense à la nouvelle saison de football qui s'annonce et concernant la suite de sa carrière. Le monde du football suivra de très près le déroulement de ce feuilleton Mbappé-supporters parisiens.