Après la défaite face au Panathinaïkos, l’OM a reçu une mauvaise nouvelle. Marcelino enregistre un forfait pour le match contre le Stade de Reims.

OM : Marcelino privé d'un défenseur contre le Stade de Reims

L’Olympique de Marseille se retrouve dans une situation délicate. Malgré l’arrivée de six nouveaux renforts de taille, dont Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Ismaïla Sarr, l’équipe phocéenne a démarré la saison 2023-2024 par une défaite. Ce mercredi soir, l’OM s’est logiquement incliné sur la pelouse du Panathinaïkos (1-0), dans le cadre du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

Méconnaissables et absents mentalement, les Phocéens ont été dominés par une équipe grecque très appliquée. L’expulsion de Geoffrey Kondogbia en seconde période n’a pas non plus facilité la tâche à l’OM. Les coéquipiers de Samuel Gigot n’ont donc plus le choix, ils devront impérativement s’imposer au match retour prévu mardi prochain au Vélodrome en vue de se qualifier pour le prochain tour de la compétition.

En attendant cette confrontation cruciale, l’OM devra vite rebondir sur la scène nationale. Le club phocéen accueille ce samedi le Stade de Reims dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue 1. Pour l'entraîneur Marcelino, cette rencontre est d'une importance capitale, car une victoire à domicile permettrait de bien lancer le championnat et lui apporterait sans doute un peu de répit sur le banc marseillais. Toutefois, le technicien espagnol devra composer son équipe sans son défenseur central Leonardo Balerdi.

Leonardo Balerdi est suspendu

Auteur d'un gros match face aux Grecs du Panathinaïkos, l'Argentin est suspendu pour cette première journée de Ligue 1 en raison d’une accumulation de cartons jaunes en fin de saison dernière. Il sera donc absent pour la réception du Stade de Reims prévue ce samedi à partir 17h. Marcelino se retrouve donc face au défi de renforcer sa charnière défensive en l'absence de Leonardo Balerdi.

Un retour de Chancel Mbemba en défense centrale est envisagé. L’entraîneur de l’OM devra élaborer une stratégie pour surmonter cette absence importante et guider son équipe vers une première victoire en Ligue 1 en vue de mieux préparer le match retour contre le Panathinaïkos.