Battu mercredi soir par le Panathinaïkos, l'OM n'a pas digéré les différentes décisions arbitrales, et espère un meilleur traitement au match retour.

Panathinaïkos-OM : Marseille n'a pas aimé l'arbitrage d'István Kovács

La prestation de l'OM en Grèce mercredi soir n'est pas passée inaperçue. Celle d'István Kovács non plus, bien au contraire. L'arbitre roumain, désigné par l'UEFA pour arbitrer ce match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, a fait preuve d'autorité, un peu trop au goût des Marseillais. Dès la 34e seconde, il sanctionne Geoffrey Kondogbia d'un carton jaune sur un contact extrêmement léger au ralenti. Une décision qui aura son impact à la 65e minute lorsque l'ancien monégasque reçoit un second avertissement, cette fois-ci mérité, pour une semelle grossière sur un joueur grec.

Tout au long de la rencontre, István Kovács n'a rien épargné aux Marseillais, et a semblé beaucoup plus laxiste envers les Grecs, une attitude qui ne passe pas aux yeux des dirigeants olympiens. Selon les informations révélées par RMC Sport, l'OM a très mal vécu l'attitude de l'arbitre central sur la pelouse de l'Apóstolos Nikolaïdis, et espère des conditions meilleures au match retour, mardi prochain. D'ailleurs, c'est Michael Oliver qui a été désigné pour arbitrer au Vélodrome.

István Kovács, une réputation qui interpelle

Ce n'est pas la première fois qu'István Kovács fait parler de lui. La saison dernière, il était dans le viseur de l'UEFA suite à deux cartons jaunes donnés en 4 minutes à Zambo-Anguissa lors d'un choc entre l'AC Milan et Naples (1-0). En Roumanie, sa réputation est loin d'être glorieuse. Selon le compte Twitter "Foot Roumain", István Kovács est accusé de corruption, d'insultes envers les joueurs, de mépris envers ses collègues, et bien d'autres choses encore. Le choix de l'UEFA de l'avoir choisi pour arbitrer un match aussi important que celui de mercredi soir paraît donc assez surprenant au vu de ces différents éléments.