Alors que la Ligue 1 reprend officiellement ce vendredi, le PSG s’apprête à annoncer la signature de l'ailier français Ousmane Dembélé.

Mercato PSG : Visite médicale réussie pour Ousmane Dembélé

Plus aucun doute possible. Ousmane Dembélé sera un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochaines heures. Mardi soir, le vice-président du FC Barcelone, Rafa Yuste, l’a confirmé devant les médias. « Nous sommes sur le point de boucler l’accord avec le PSG pour Ousmane Dembélé. On s’en occupe, toutes les parties veulent cette conclusion le plus tôt possible », a confié le dirigeant catalan. Après six saisons passées sous les couleurs barcelonaises, l’ancien attaquant du Stade Rennais s’apprête donc à faire son grand retour en Ligue 1 sous le maillot du PSG.

« Ousmane Dembélé est en route pour Paris. L’affaire est conclue, nous n’avons plus qu’à signer tous les documents. Il n’est pas dans la dynamique de l’équipe première », a déclaré le directeur sportif des Blaugranas, Mateu Alemany. Et ce jeudi, le journaliste Fabrice Hawkins affirme que tout est désormais réglé pour le transfert de l’international français au Paris SG. Le spécialiste de RMC Sport explique notamment que l’attaquant de 26 ans « a passé sa visite médicale avec succès. » Il ne reste plus que l’officialisation qui ne devrait pas tarder.

Ousmane Dembélé officialisé au Paris SG dès ce vendredi ?

Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Cher Ndour, Lucas Hernandez, Arnau Tenas et Gonçalo Ramos, Ousmane Dembélé s’apprête à intégrer l’effectif de Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Malgré ses nombreuses blessures au cours de ses six saisons complètes à Barcelone, le champion du monde 2018 a réussi ses tests médicaux avec brio. « Il sera Parisien officiellement après avoir signé son contrat, probablement ce vendredi », ajoute Fabrice Hawkins, qui précise que Dembélé va s’engager avec le Paris SG pour cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. Pour s’offrir les services du compatriote de Kylian Mbappé, le club du président Nasser Al-Khelaïfi a dégainé un chèque de 50 millions d’euros.