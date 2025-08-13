Mercato : Ça chauffe à l’OM, un latéral proche de signer ?

L’OM aurait trouvé son bonheur au poste de latéral gauche. À la demande de Roberto De Zerbi, les dirigeants phocéens tentent de signer Souffian El Karouani du FC Utrecht.

Mercato OM : Souffian El Karouani pour remplacer Quentin Merlin

L’Olympique de Marseille s’active pour répondre aux dernières priorités de Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien a récemment affiché son désir de recruter un nouveau latéral gauche afin de compenser le départ de Quentin Merlin. « Je pense que quelqu’un arrivera à ce poste-là, c’est une de nos priorités », avait-il affirmé.

Ce message est reçu 5/5 par ses dirigeants. Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia sont déjà à l’œuvre pour faire venir un nouvel arrière gauche. Plusieurs sont explorées en interne, et l’une d’entre elles mène à Souffian El Karouani, révèle l’insider Le Petit OM.

L’Olympique de Marseille dispose d’un atout dans ce dossier

L’international marocain de 24 ans évolue actuellement au FC Utrecht et est entré dans la dernière année de son contrat. Sa situation contractuelle devrait faciliter son départ dès cet été, afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Le club néerlandais réclamerait 10 millions d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat.

Les relations entre Pablo Longoria et l’agent de Souffian El Karouani, gérant aussi les intérêts d’Amine Gouiri, devraient faciliter les échanges. Ce dossier devrait s’accélérer dans les jours à venir, permettant à De Zerbi de disposer d’un nouveau latéral pour la saison à venir. Même si l’OM reste pour le moment focaliser sur son prochain match à Rennes.