Mercato : Le PSG en alerte, verdict imminent pour Rodrygo

L’avenir de Rodrygo pourrait bien s’écrit loin du Real Madrid. Le PSG fait notamment partie des clubs en première ligne pour l’accueillir. Surtout que le Brésilien s’apprête à dévoiler son choix final.

Mercato PSG : Rodrygo va annoncer son choix final

Le suspens autour de l’avenir de Rodrygo touche à sa fin. Buteur lors de la récente victoire du Real Madrid face au WSG Tirol (4-0), l’attaquant brésilien se rapproche de la sortie. Le journal ibérique indique en effet que le choix du joueur de 24 ans concernant sa future destination est imminent. Il l’annoncera dans les jours à venir.

Le Paris Saint-Germain, qui le suit de longue date, reste donc à l’affût. Le club de la capitale attend avec impatience sa décision finale. Le PSG devra cependant faire face à un redoutable concurrent. Manchester City est également sur ses traces. La source explique la formation britannique se prépare à lancer une offensive pour Rodrygo. Pep Guardiola verrait en lui le remplaçant idéal à Savinho.

De son côté, le Real Madrid ne cédera pas son ailier polyvalent à n’importe quel prix. La formation dirigée par Florentino Pérez réclamerait plus de 100 millions d’euros pour son transfert. Ce montant s’avère être un casse-tête pour les clubs intéressés. Le PSG parviendra-t-il à attirer l’international brésilien, ou Manchester City aura-t-il le dernier mot ? Le dénouement de ce dossier XXL est proche.