Mercato : L’OM tente un coup en Russie, la vérité éclate

L’OM attend de nouvelles recrues en cette fin de mercato d’été. Toutefois, une rumeur concernant le milieu de terrain russe Alexei Batrakov a vite été démentie par son agent.

Mercato : L’agent d’Alexei Batrakov dément un intérêt de l’OM

L’Olympique de Marseille effectue les dernières retouches de son effectif. Même si le plus gros du mercato est déjà fait, Roberto De Zerbi attend encore deux ou trois renforts supplémentaires. Notamment un défenseur central, un latéral gauche et un milieu de terrain. Mais une piste fraichement évoquée dans l’entrejeu vient d’être démentie.

Le milieu du Lokomotiv Moscou, Alexei Batrakov, était associé au mercato de l’OM. Son agent, Vladimir Kuzmichev, a fait une mise au sur cette affaire via des propos par Foot Mercato. Il a qualifié les rumeurs d’un intérêt de l’OM pour son client de « canular ». Selon lui, aucun contact n’a été établi entre la direction marseillaise et le club russe.

This will be Batrakov’s last season at Loko (maybe even a half-season). Worth watching every game until he leaves for a top-league team. A crazy talented and versatile player. pic.twitter.com/6YfbFY90r4 — Zoran (@FootballGeekk) August 9, 2025

Vladimir Kuzmichev entretient une relation de travail régulière avec le Lokomotiv Moscou, qui l’aurait « informé de tout contact ». L’agent du joueur a tout de même terminé son discours avec une phrase énigmatique. Il a précisé qu’un transfert était envisageable à condition d’une offre « intéressante » aux deux parties. Il n’exclut donc pas qu’un transfert puisse avoir lieu.