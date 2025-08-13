ASSE Mercato : Signature officielle pour un attaquant

C’est fait, Joshua Duffus est un joueur de l’ASSE. Son transfert a été officialisé ce mercredi, comme pressenti et annoncé.

Mercato : L’ASSE officialise enfin la signature de Duffus

Joshua Duffus est arrivé librement à l’ASSE en juin dernier, en provenance de Brighton and Hove Albion en Premier League. Il était présent au sein de l’équipe d’Eirik Horneland depuis le stage d’Aix-les-Bains. Il a donc effectué toute la préparation estivale avec les Verts.

Lisez aussi : ASSE : Horneland lâche un indice sur la fin du mercato

Cependant, son transfert n’était pas enregistré officiellement à cause d’un document administratif, précisément un nouveau passeport jamaïcain. Ayant obtenu ses papiers, l’avant-centre de 20 ans est maintenant officiellement un joueur des Verts. Il s’est engagé avec le club stéphanois pour quatre saisons.

À voir

Mercato : Le PSG en alerte, verdict imminent pour Rodrygo

Lisez aussi : ASSE : Horneland lâche un indice sur la fin du mercato

« C’est désormais en France et dans le Forez que Joshua Duffus va poursuivre sa jeune carrière ! Nouveau numéro 17 du groupe d’Eirik Horneland, l’attaquant s’est engagé jusqu’en 2029 », a indiqué l’AS Saint-Etienne dans son communiqué.

Joshua Duffus : « Je rejoins un très grand club »

Le jeune attaquant se réjouit de sa signature chez les Verts. « Je rejoins un très grand club, forcément associé à un stade incroyable dans lequel j’ai hâte de débuter. J’ai envie de contribuer à remettre ce club dans l’élite, là où il doit être. Pour cela, j’ai envie d’apporter à l’équipe une agressivité saine sur le terrain et surtout, j’espère être décisif et marquer des buts », a-t-il déclaré.

Horneland : « Duffus apporte de la présence et de la puissance offensive »

Eirik Horneland est aussi heureux. Il pourra compter sur la recrue pour affronter Rodez AF, samedi à Geoffroy-Guichard. « Nous sommes ravis que Joshua nous rejoigne. Il nous apporte à la fois de la présence et de la puissance offensive, tout en travaillant toujours dur pour l’équipe. Il complète nos attaquants avec de nouvelles compétences. Il est jeune, ambitieux, et apporte une énergie positive à nos séances d’entraînements quotidiens », a-t-il réagi.