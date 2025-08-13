Mercato PSG : Une nouvelle offre tombe pour Asensio !

Marco Asensio n’est pas en odeur de sainteté au PSG. Poussé vers la sortie pendant ce mercato estival, il est sur la short-list d’un club de Premier League.

Mercato PSG : Un prétendant revient à la charge pour Asensio

Marco Asensio sort d’un prêt réussi à Aston Villa. Huit buts, une passe décisive en vingt et un matches disputés. L’Espagnol, ancien du Real Madrid, s’est totalement relancé. Il est revenu au PSG. Mais il n’est plus désiré. Le tacticien parisien Luis Enrique ne compte pas sur lui. Le coach veut s’en séparer avant la fermeture de ce mercato estival. Il ne fait cadeau à aucun indésirable. Tous sont poussés vers la sortie.

Plusieurs clubs surveillent la situation de Marco Asensio depuis quelques semaines. Fenerbahçe et Benfica Lisbonne se sont positionnés pour accueillir l’ancien crack du Real Madrid. Mais aucun des deux clubs n’a conclu un accord avec le PSG. Et de nouveau, Aston Villa débarque.

D’après l’insider Ekrem Konur, les dirigeants anglais ont rouvert les discussions pour l’ancien joueur du Real Madrid. Rien ne dit encore qu’Unai Emery retrouvera son compatriote. Mais à Paris, on espère le vendre dès cet été. Son contrat se termine dans un an. Asensio, lui, patiente. Il attend le bon projet. Aston Villa pourrait le lui offrir.