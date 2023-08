Promu en Ligue 1, le FC Metz, qui va sans doute jouer le maintien cette saison, acte un nouveau renfort avec l'arrivée de Benjamin Tetteh en attaque.

Mercato FC Metz : Benjamin Tetteh débarque à Metz

Cette saison, le FC Metz va tenter de valider son maintien au plus vite en Ligue 1 afin de ne pas faire l'ascenseur une saison de plus. Pour ça, les Messins s'activent sur le marché des transferts. Après avoir officialisé l'arrivée de Maxime Colin en provenance d'Angleterre, un autre joueur de Championship rejoint les rangs des Grenats, puisque l'attaquant ghanéen Benjamin Tetteh est arrivé en Moselle, en provenance de Hull City.

Une arrivée qui va permettre au FC Metz de renforcer son attaque en prévision de la saison de Ligue 1 à venir, et qui a été officialisée par le club dans un communiqué. "Le secteur offensif du FC Metz compte un nouvel élément, en la personne de Benjamin Tetteh ! En provenance de Hull City (D2 anglaise), l’attaquant s’est engagé pour les trois prochaines saisons en faveur du club messin. Le Ghanéen est donc lié aux Grenats jusqu’en juin 2026."

Qui est Benjamin Tetteh, nouvel attaquant du FC Metz ?

Si l'on ne connaît pas encore la somme déboursée par les Messins pour s'offrir Benjamin Tetteh, le joueur semble débarquer pour être un titulaire en puissance dans l'effectif de Laszlo Boloni. Malgré une saison difficile en Championship avec Hull City (1 but et 4 passes décisives en 15 rencontres), il va tenter d'apporter un plus en attaque au FC Metz cette saison, pour aider le club à valider son maintien dans l'élite du championnat de France.

Pour ce faire, Benjamin Tetteh profitera surtout de son physique, puisque l'international ghanéen (7 sélections) est un attaquant très solide, capable de s'imposer dans les airs, et de fatiguer les défenses. "Du haut de son mètre quatre-vingt-treize, nul doute que le natif d’Accra usera de ses capacités physiques pour peser sur les défenses adverses lors de la prochaine saison de Ligue 1 Uber Eats", peut-on lire sur le site internet du club.