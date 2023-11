Présent en conférence de presse pour aborder le duel face à l'OL, Lazslo Bölöni respecte son adversaire mais souhaite avant tout un réveil du FC Metz.

OL : Le FC Metz pas assez « bagarreur » selon Lazslo Bölöni

Le naufrage ou l'espoir ? Bon dernier de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais va tenter de se relever après les incidents survenus à Marseille. Bus caillassé, Fabio Grosso en sang... les Gones ont vécu une terrible soirée dimanche dernier. Pourtant, le sourire pourrait refaire surface au Groupama Stadium. Tout dépendra du résultat lors de la réeption de Metz, barragiste avec 6 points d'avance dimanche.

Présent en conférence de presse, dans le cadre de ce match comptant pour la 11ème journée de Ligue 1, Lazslo Bölöni se concentre sur ses troupes. Il faut dire que les Grenats sont aussi dans le dur, avec quatre défaites consécutives sur les 5 derniers matchs de championnat. « Pour l’instant, on doit insister dans un domaine : la participation totale dans le travail et dans l’investissement, mais aussi, je ne sais pas si le mot est beau ou pas, dans le fait se bagarrer encore et encore plus… » a livré l'entraîneur du FCM dans des propos récupérés par le média Olympique-et-Lyonnais.

Lazslo Bölöni se méfie de l'OL de Fabio Grosso

SI le FC Metz est devant l'OL au classement, Lazslo Bölöni se méfie : il ne veut pas que son équipe relance les espoirs de maintien adverses. « J’ai tellement de problème avec notre propre début de saison que je ne m’occupe pas de celui de nos adversaires. Mais je ne crois pas me tromper en disant que Lyon n’est pas à sa place » a-t-il analysé.

Une chose est sûre, le club à la Croix de Lorraine ne partira pas favori. Avec 8 buts inscrits en Ligue 1, les Messins possèdent la troisième pire attaque, juste devant... Lyon et Clermont (7 buts marqués). Soit les deux derniers de l'élite. Un nouveau match de la peur pour l'OL, qui en cas de défaite, pourrait déjà mettre plusieurs orteils en Ligue 2.