Alors que le FC Metz vit un début de saison assez difficile, Laszlo Boloni va devoir se passer de l'un de ses milieux absent plusieurs semaines.

FC Metz : Habib Maïga absent deux semaines

Mauvaise nouvelle pour Laszlo Boloni et le FC Metz. Victime d'une déchirure au mollet, Habib Maïga ne sera pas opérationnel pour la prochaine rencontre des Grenats face à Nice à domicile. Le milieu de terrain ivoirien devrait être absent pendant plusieurs semaines, comme l'annonce le quotidien L'Équipe ce jeudi.

Depuis le début de l'exercice, Habib Maïga a disputé 5 des 7 rencontres du FC Metz. La saison dernière il a grandement contribué à la remontée des Grenats dans l'élite du football français, avec pas moins de 31 matchs de Ligue 2 disputés. Cette année, le milieu ivoirien entame déjà sa sixième année sous les couleurs messines.

Un grand défi attend le FC Metz samedi

Après deux défaites consécutives face à Strasbourg (1-0), et plus récemment à Toulouse (3-0), le FC Metz est dans l'obligation de réagir. Samedi après-midi, c'est avec l'OGC Nice que les Grenats devront batailler pour tenter de prendre les trois points, et de se donner de l'air au classement. Un défi de taille, car le Gym performe en ce début de saison, et n'a toujours pas perdu le moindre match en championnat.

Néanmoins, l'espoir est permis pour le FC Metz, qui réussit plutôt bien face au gros ces derniers temps, avec un nul à domicile face à l'OM (2-2) et une récente victoire à Bollaert contre le RC Lens (1-0). Reste à savoir si les Messins parviendront à réitérer l'exploit face aux hommes de Francesco Farioli.