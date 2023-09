Champion du monde avec l'Argentine, Papu Gomez a pris une décision forte pour son avenir. Il poursuit sa carrière en Série A.

Mercato FC Metz : Papu Gomez officialise sa signature à l'AC Monza

La fin d'un doux rêve pour les supporters messins. La tendance des derniers jours s'est confirmée : le FC Metz ne signera pas Papu Gomez. Le directeur sportif du FCM, Pierre Dréossi avait prévenu il y a 2 semaines que l'effectif était complet selon Le Républicain Lorrain. Cependant, tant que l'avenir de l'Argentin n'était pas scellé, les rumeurs étaient permises.

Le joueur hésitait à prendre sa retraite mais il va bien poursuivre sa carrière. Il y a une semaine, Papu Gomez confiait qu'aucun projet ne l'avait convaincu, et qu'il était en attente de nouvelles offres. C'est l'AC Monza, pensionnaire de Série A, qui l'a finalement convaincu de continuer. Après un titre de champion du monde avec l'Argentine fin 2022, et une dernière saison difficile avec le FC Séville, le milieu de 35 ans a paraphé un contrat d'un an avec la formation italienne. « Ça te va super bien Papu » peut-on lire en espagnol dans le communiqué du club, qui montre une photo de Gomez avec le maillot de Monza.

Benjamin Tetteh encore absent contre Toulouse

Le transfert de Papu Gomez n'impactera en rien les Messins, qui se préparent pour leur déplacement à Toulouse dimanche. Celui-ci se déroule dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Les hommes de László Bölöni ont l'occasion de prendre leurs distances avec la zone rouge, située à 6 longueurs. L'écart est certes déjà confortable, mais le barragiste n'est qu'à 2 unités. Cela tombe bien, puisque ce n'est autre que le Toulouse FC.

Malheureusement pour le promu, Benjamin Tetteh n'est toujours pas opérationnel. Déjà absent contre Reims (2-2), Clermont (0-1) et Lens (0-1), l'attaquant ghanéen est la grande déception du club pour le moment. D'après László Bölöni, il aurait été victime d'une rechute musculaire après une première blessure. « Vraiment, c’est du cristal ce garçon là. Cela va être difficile, peut-être même impossible pour lui, de se mettre dans le rythme de cette manière » a déploré l'entraîneur du club lorrain. Acheté 1,8 million d'euros cet été, Tetteh ressemble à une grosse erreur de casting. Maxime Colin (mollet) et Joseph Nduquidi (problème musculaire) seront également forfaits contre le Téfécé.