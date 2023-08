Alors que Dimitri Payet est libre de tout contrat depuis son départ de l'OM en juillet, une indication sur son futur club est tombée.

Mercato OM : Dimitri Payet ne rebondira en France

Il n'appartient plus à l'OM depuis le mois de juillet dernier, mais Dimitri Payet agite encore l'actualité du club phocéen ces dernières semaines. Les supporters marseillais attendent de connaître la futur destination de leur ancien capitaine, et ce vendredi, une première indication est tombée. Selon les informations du journaliste Saber Desfarges, le milieu offensif réunionnais n'a pas l'intention de rebondir en France, et privilégie un départ à l'étranger.

Cette décision serait justifiée par le fait que Dimitri Payet n'a aucune intention de jouer face à l'OM durant la fin de sa carrière. Pour rappel, le FC Nantes avait manifesté son intérêt pour tenter de le faire revenir durant ce mercato estival. Reste à savoir désormais quel club étranger sera enclin à s'attacher les services du meneur de jeu de 36 ans.

Dimitri Payet sera présent au Vélodrome face à Reims

Pas question pour lui de rater le premier match de l'OM à domicile en Ligue 1. Dimitri Payet sera bien présent, en loges, demain au Vélodrome à l'occasion de la réception du Stade de Reims pour la 1ère journée de championnat. Le Réunionnais voudra sans doute assister à une belle performance de ses anciens coéquipiers, eux qui seront attendus au tournant après la piètre prestation proposée en Grèce mercredi soir.

L'enjeu est simple, les hommes de Marcelino doivent absolument s'imposer pour faire le plein de confiance, trois jours avant le match retour du tour préliminaire de la Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Et face à un Stade de Reims très séduisant durant la préparation, composée de plusieurs recrues de qualité, la mission s'annonce complexe pour l'OM.