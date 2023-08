Malgré les difficultés rencontrées pour se renforcer, l’ASSE fait tout son possible. Trois joueurs au maximum devraient débarquer avant la fin de mercato.

Mercato : L'ASSE toujours bloqué à 2 recrues estivales

Loïc Perrin et Laurent Batlles ont lâché quelques indices sur la dernière ligne droite du mercato d’été. Le premier n’a pas caché le gros souci de l’ASSE pour s’attacher les services de nouveaux joueurs. « C'est toujours compliqué. On se confronte à pas mal de refus, soit des joueurs, soit des clubs […]. On n'est pas les seuls sur ces joueurs-là. On est en concurrence avec d'autres clubs, c'est la loi du mercato », avait-il expliqué en conférence de presse, avant le coup d’envoi la Ligue 2. Depuis l'ouverture officielle du mercato estival (10 juin), Ibrahim Sissoko (avant-centre) et Dylan Batubinsika (défenseur central) sont les seules recrues stéphanoises. L’AS Saint-Etienne explore certes plusieurs pistes, mais n’a pas le budget nécessaire pour être plus offensive sur le marché.

Mercato ASSE : Batlles réclame un piston gauche en priorité

Laurent Batlles attend pourtant encore des renforts. Après la défaite contre Grenoble Foot (0-1), lors de la 1re journée du championnat, il avait exprimé un besoin urgent. Il veut un arrière latéral ou piste gauche, très rapidement, pour prendre la place de Niels Nkounkou, écarté du groupe des Verts, en attendant son transfert à l’Eintracht Francfort. Pour le rôle de piston […], on sera obligé de prendre quelqu’un si on veut garder ce système-là », avait-il indiqué sur le site Ma Ligue 2. L’entraineur des Verts a insisté ensuite sur cette demande lors de son passage en conférence de presse d’avant-match, jeudi : « Je sais que le poste de piston, pouvant aussi être latéral, doit être pourvu ».

Alex Bangura, défenseur latéral du SC Cambuur (Pays-Bas), est la priorité de l’ASSE en ce moment, mais il préfère l'Angleterre. Malgré toutes ces difficultés, Laurent Batlles est optimiste et reste patient. « Dans 15 jours, peut-être que beaucoup de dossiers vont bouger […]. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter sur le recrutement d’autres joueurs […] On travaille toujours à renforcer l’équipe ».

Le profil des trois joueurs attendus à Saint-Etienne dévoilés

L’ASSE attend encore un milieu défensif et un joueur capable de jouer dans les deux couloirs comme l’avait indiqué L’Équipe. Ce samedi, Le Progrès donne trois profils des joueurs espérés à Saint-Etienne. D’après le journal régional, un autre défenseur central est attendu dans le Forez, à la suite du transfert de Saïdou Sow à Strasbourg, en plus d’un joueur de couloir et un joueur offensif polyvalent. Loïc Perrin doit donc faire vite, car il ne reste que 19 jours exactement avant la fermeture du marché des transferts.