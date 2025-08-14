ASSE : Deux renforts surprises débarquent avant Rodez

À trois jours de la réception de Rodez, l’ASSE enregistre deux retours inattendus qui pourraient changer la donne. Une bonne nouvelle pour Eirik Horneland, en quête d’un premier succès cette saison.

ASSE : 2 bonnes nouvelles pour les Verts !

Ce samedi à 20 heures, le Chaudron retrouvera la Ligue 2. Face à Rodez, l’ASSE tentera d’effacer la frustration née du nul concédé à Laval, sur une égalisation dans les derniers instants. Dans un contexte d’effectif encore instable, Eirik Horneland peut enfin souffler : deux joueurs majeurs ont réintégré le groupe.

Mahmoud Jaber, recrue estivale, a participé à l’entraînement collectif après avoir manqué le premier match. L’international israélien espère fêter sa première apparition officielle sous le maillot vert. À ses côtés, Florian Tardieu, ménagé mardi, a repris le rythme aux côtés de ses coéquipiers. Deux retours qui offrent des solutions supplémentaires au milieu de terrain.

Un effectif de Saint-Etienne toujours fragilisé

Malgré ces bonnes nouvelles, l’effectif stéphanois reste loin d’être au complet. Plusieurs absents de marque persistent : Benjamin Bouchouari et Maxime Bernauer sont toujours blessés, tandis que Djylian N’Guessan poursuit sa rééducation. Dylan Batubinsika, Pierre Ekwah et Yvann Maçon sont écartés en attendant un départ.

La recrue Strahinja Stojkovic et Lucas Stassin, de retour de blessure, continuent de s’intégrer progressivement. Si le défenseur serbe pourrait rapidement briguer une place dans le groupe, l’attaquant belge peaufine sa préparation. Horneland doit donc composer avec un mélange d’arrivées tardives et de retours progressifs pour trouver la bonne formule.

Rodez, premier test à domicile

Au-delà de l’aspect symbolique, ce rendez-vous face à Rodez revêt déjà un enjeu sportif. Devant leur public, les Verts veulent afficher un visage conquérant et lancer leur saison. Les retours de Jaber et Tardieu pourraient bien offrir ce supplément d’énergie qui a manqué en Mayenne. Geoffroy-Guichard attend désormais la confirmation sur le terrain.