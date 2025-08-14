OM : Le coup de pression de Longoria avant le Stade Rennais

À l’aube de la reprise en Ligue 1, Pablo Longoria a tenu à rappeler à ses joueurs de l’OM que le temps des préparatifs est terminé. Place désormais à l’action, avec un premier test grandeur nature sur la pelouse du Stade Rennais.

OM : Un message fort de Longoria à l’approche de la Ligue 1

Après une préparation estivale réussie, ponctuée de rencontres amicales prometteuses et de l’arrivée de renforts stratégiques, l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter un adversaire redoutable : le Stade Rennais. Le président Pablo Longoria, conscient de l’enjeu, a choisi de mobiliser ses troupes via un message clair et percutant publié sur Instagram : « Un seul horizon : poursuivre le travail, bâtir l’OM ».

En quelques mots, le dirigeant espagnol rappelle l’essence même de son projet : une ambition forte et une exigence constante. Une manière subtile mais ferme de prévenir que la saison ne pardonnera aucun relâchement, dès la première journée.

De la préparation aux résultats concrets

Si les Marseillais ont montré un visage séduisant cet été, Longoria sait que seule la compétition officielle pourra valider ces progrès. Ce déplacement en Bretagne constitue ainsi un test révélateur, tant sur le plan mental que tactique.

En insistant sur la continuité du travail entamé, le président met ses joueurs face à leurs responsabilités. Les efforts consentis pendant l’été doivent désormais se traduire en points, sous peine de voir la dynamique s’essouffler dès le coup d’envoi de la saison.