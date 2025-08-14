Stade Rennais : Rebondissement pour Kalimuendo ?

On pourrait assister à un énorme rebondissement concernant l’avenir d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais. Annoncé sur le départ cet été, le crack français pourrait finalement rester à Rennes.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo va-t-il rester à Rennes ?

Le Stade Rennais se prépare sous pression pour la nouvelle saison. Après une saison 2024/2025 manquée, loin des places européennes, le club breton veut redresser la barre. Vendredi 15 août, il affrontera l’OM en ouverture. L’objectif est de repartir fort pour retrouver la gloire d’antan.

Loïc Désiré, arrivé cet été comme directeur sportif, s’est confié à Ouest-France. L’ancien recruteur de Strasbourg fixe la ligne : retrouver l’Europe. « L’ambition du Stade Rennais est de retrouver la Coupe d’Europe. On ne peut pas dire chaque année qu’on ne prendra que des Merlin, Frankowski ou Rongier. Il y aura une jonction à faire », a déclaré le dirigeant rennais.

Le directeur sportif du SRFC veut donc des profils encore plus solides. Mais pour le moment, il faudra faire avec certains joueurs. Remplacer Arnaud Kalimuendo est très difficile. Les pensionnaires du Roazhon Park galèrent pour trouver son digne successeur. L’attaquant, proche d’un départ, attire des clubs étrangers. Newcastle et Brentford sont cités. Son avenir pourrait se décider vite. Sa présence contre l’OM ? Rien n’est sûr.

Le marché complique la tâche. Trouver un buteur reste difficile, surtout sans Coupe d’Europe pour séduire. Arnaud Kalimuendo pourrait donc rester à Rennes cette saison. « Ce sont aussi les postes les plus durs à trouver, et on le sait, l’absence de Coupe d’Europe peut constituer un frein. Il y aura un renfort sûr, avec ou sans Arnaud (Kalimuendo), et on va voir pour le second. Si on boucle ce qu’on espère, on aura vraiment des choses à faire valoir dans ce championnat », confie Loïc Désiré.