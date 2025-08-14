Mercato OM : Zhegrova, le coup parfait se prépare en coulisses

L’OM avance ses pions pour Edon Zhegrova au cours de ce mercato. Les discussions avec le LOSC s’intensifient autour d’un prêt avec option d’achat, qui pourrait satisfaire toutes les parties.

Mercato OM : Marseille accélère sur Zhegrova

L’OM a bel et bien fait de l’ailier kosovar du LOSC l’une de ses cibles majeures du mercato. En fin de contrat dans un an, Edon Zhegrova cristallise toutes les attentions, et pas seulement sur la Canebière. Les dirigeants marseillais discutent actuellement avec leurs homologues lillois pour mettre sur pied un prêt assorti d’une option d’achat automatique, évaluée entre 15 et 20 M€.

Lire aussi : Mercato OM : Un échange XXL en vue pour s’offrir Zhegrova

Écarté du groupe cet été avant d’être réintégré, l’ancien du FC Bâle a retrouvé du crédit auprès du LOSC depuis que l’intérêt marseillais a filtré. Le club nordiste, conscient de la valeur marchande du joueur, espère capitaliser sur ce regain de forme pour ne pas le laisser filer librement en 2026, comme ce fut le cas avec Jonathan David.

Un montage financier gagnant-gagnant

Pour que l’opération prenne forme, un élément clé reste à régler : Zhegrova devra prolonger son contrat à Lille avant d’être prêté à l’OM. Une manœuvre indispensable pour sécuriser l’option d’achat et éviter un départ libre à l’issue de la saison. Le joueur, qui souhaite ardemment rejoindre Marseille, serait prêt à accepter cette condition pour voir son rêve phocéen se concrétiser.

À voir

ASSE : Deux renforts surprises débarquent avant Rodez

Lire aussi : Mercato : Ça chauffe à l’OM, un renfort à 10 M€ en approche

De leur côté, les dirigeants marseillais voient dans ce montage une opportunité rare : renforcer l’effectif dès cet été tout en repoussant l’impact financier majeur à l’exercice suivant. Pour le LOSC, c’est l’assurance d’un chèque conséquent et d’une gestion maîtrisée d’un dossier qui aurait pu tourner à la perte sèche. Selon toute vraisemblance, l’accord pourrait être finalisé rapidement, pour sceller un transfert qui sent déjà le très bon coup pour l’OM.