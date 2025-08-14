FC Nantes : Kita négocie le transfert d’une pépite

FC Nantes : Kita négocie le transfert d’une pépite
Waldemar Kita du FC Nantes

Les dirigeants du FC Nantes ont dégainé une offre pour un défenseur en Angleterre. Les pourparlers sont en cours.

Mercato FC Nantes : Kita veut un roc allemand

Le FC Nantes poursuit son mercato estival. Le club a enregistré trois défaites de suite. Une préparation estivale qui inquiète. Le FC Nantes cherche du renfort en défense pour ne pas galérer cette saison. Le technicien du club, Luis Castro a identifié certaines failles avant le démarrage de cette campagne et insiste pour l’arrivée de nouveaux cracks. Une pépite allemande est sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire.

Les dirigeants nantais visent Armel Bella-Kotchap, défenseur allemand de 23 ans, sous contrat avec Southampton. L’idée : un prêt avec option d’achat. Selon L’Equipe, la cellule recrutement veut absolument un central, après les départs de Pallois, Castelletto et Nathan Zézé. Bella-Kotchap est suivi depuis le début du mercato, mais la concurrence complique l’affaire.

Formé à Bochum, il a joué en Bundesliga, en Premier League et en Eredivisie et totalise deux sélections avec la Mannschaft. Ces dernières saisons, peu de temps de jeu : seulement cinq matchs l’an passé. Un long arrêt aussi, à cause d’une blessure pendant son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Le jeune joueur pourrait se relancer à Nantes sous la direction de Luis Castro. Il faut noter que les Anglais n’ont pas encore donné le OK pour son arrivée sur les bords de l’Erdre.

