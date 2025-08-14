FC Nantes : Kita négocie le transfert d’une pépite

Les dirigeants du FC Nantes ont dégainé une offre pour un défenseur en Angleterre. Les pourparlers sont en cours.

Mercato FC Nantes : Kita veut un roc allemand

Le FC Nantes poursuit son mercato estival. Le club a enregistré trois défaites de suite. Une préparation estivale qui inquiète. Le FC Nantes cherche du renfort en défense pour ne pas galérer cette saison. Le technicien du club, Luis Castro a identifié certaines failles avant le démarrage de cette campagne et insiste pour l’arrivée de nouveaux cracks. Une pépite allemande est sur la short-list des pensionnaires de la Beaujoire.

Les dirigeants nantais visent Armel Bella-Kotchap, défenseur allemand de 23 ans, sous contrat avec Southampton. L’idée : un prêt avec option d’achat. Selon L’Equipe, la cellule recrutement veut absolument un central, après les départs de Pallois, Castelletto et Nathan Zézé. Bella-Kotchap est suivi depuis le début du mercato, mais la concurrence complique l’affaire.

Formé à Bochum, il a joué en Bundesliga, en Premier League et en Eredivisie et totalise deux sélections avec la Mannschaft. Ces dernières saisons, peu de temps de jeu : seulement cinq matchs l’an passé. Un long arrêt aussi, à cause d’une blessure pendant son prêt au PSV Eindhoven en 2023-2024. Le jeune joueur pourrait se relancer à Nantes sous la direction de Luis Castro. Il faut noter que les Anglais n’ont pas encore donné le OK pour son arrivée sur les bords de l’Erdre.