Mercato PSG : Marquinhos fait une grosse annonce !

Marquinhos prend une grande décision au PSG. Le défenseur brésilien veut se battre pour conserver sa place de titulaire indiscutable.

Mercato PSG : Marquinhos reste à Paris !

Marquinhos accueille sans crainte la venue d’Illia Zabarnyi au PSG. Le défenseur ukrainien, dernier renfort du club, est pressenti pour, à terme, occuper sa place en charnière centrale. Après la victoire contre Tottenham en Supercoupe de l’UEFA, le capitaine parisien a affirmé qu’il se battrait pour rester titulaire. Il sait pourtant qu’aucun joueur n’a de garantie.

Interrogé par Canal+, Marquinhos a expliqué que la concurrence ne l’effrayait pas. Selon lui, l’exigence imposée par l’entraîneur depuis deux ans prouve qu’aucune place n’est acquise. Pour continuer, il faudra rester au plus haut niveau. Il le répète : être performant, donner tout sur le terrain, satisfaire le coach.

Zabarnyi arrive avec un profil solide. Mais Marquinhos compte sur son expérience, sa régularité et son leadership pour conserver son rôle clé. La compétition entre les deux défenseurs pourrait ainsi devenir un moteur pour toute l’équipe. Pour le Brésilien, l’essentiel reste d’élever sans cesse son niveau, afin que la confiance de l’entraîneur ne vacille pas.

« La concurrence (avec l’arrivée de Zabarnyi, ndlr) ? Je suis très heureux, personne n’a sa place ici, on l’a vu depuis l’arrivée du coach il y a deux ans. Il faut être au top, donner le maximum, et c’est ce que je vais faire pour qu’il soit content de moi et que je garde ma place. », a déclaré le Brésilien.

Il faut noter que Marquinhos a décliné plusieurs offres venues d’Arabie Saoudite pour rester au PSG.