C’est la rentrée en Ligue 1 ! Le PSG de Luis Enrique fait officiellement son retour avec la réception du FC Lorient ce soir. Découvrez les compos probables.

PSG - FC Lorient : Luis Enrique annonce déjà la couleur pour son Paris SG

Depuis ces dernières années, le Paris Saint-Germain a toujours dominé la Ligue 1 sans mettre beaucoup d’intensité, ou alors en le faisant sur des périodes de 10 à 15 minutes par mi-temps. Et quand arrive la Ligue des Champions, ce manque d’intensité se fait sentir cash dans la prestation et les résultats des Rouge et Bleu. Présent en conférence de presse vendredi après-midi, Luis Enrique a très clairement annoncé la couleur pour son PSG. Contrairement à ses prédécesseurs, le nouveau coach du club de la capitale veut changer ce visage et présenter une équipe compétitive de la première minute au coup de sifflet final de l’arbitre.

« J’ai envie de voir 95-100 minutes où l'équipe est compétitive, en championnat comme en coupe, afin d’arriver en rythme en Ligue des Champions. Je ne veux pas voir une équipe différente en Ligue 1 ou seulement 10-15 minutes de frénésie. Je veux de l'attaque, du pressing, un football total qui va donner du plaisir aux supporters et les satisfaire (…) Ce premier match sera difficile. Lorient est une très bonne équipe, qui va nous poser des problèmes et a gagné contre Paris l’an passé. Nous devrons gérer au mieux, mais je veux avoir la main sur ce match de la première à la dernière minute », a déclaré Luis Enrique. Et pour son premier match en Ligue 1, le technicien espagnol pourrait faire des choix forts dans sa composition d’équipe face aux Merlus.

L’équipe probable du Paris SG face au FC Lorient

Dans le cadre de la première journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain accueille le FC Lorient au Parc des Princes ce samedi à 21 heures. Dans un contexte tendu autour du champion de France, avec notamment les incertitudes concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Neymar et Marco Verratti, Luis Enrique aura à coeur de remettre le football au centre des débats. Au regard de ses aspirations, un système 4-3-3 avec du mouvement, du punch et des transitions rapides, selon L’Équipe, le successeur de Christophe Galtier pourrait opérer des choix forts pour son premier match en Ligue 1.

Malgré l’arrivée d’Arnau Tenas, Gianluigi Donnarumma restera numéro 1 dans les cages devant une charnière à deux têtes composée de Marquinhos et Milan Skriniar. On trouvera dans les couloirs, Achraf Hakimi (à droite) et Lucas Hernandez (à gauche). Le jeune Warren Zaïre-Emery, qui a émerveillé son nouvel entraîneur durant la présaison, sera titulaire au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et Manuel Ugarte. Devant, Gonçalo Ramos (en pointe) sera accompagné par Marco Asensio et Kang-In Lee.

La compo du PSG

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hernandez – Skriniar – Marquinhos – Hakimi

Milieux : Vitinha – Ugarte – Zaïre-Emery

Attaquants : Lee – Ramos – Asensio.

Le Onze possible du FC Lorient

Gardien : Mvogo

Défenseurs : Meïté, Laporte, Talbi

Miliuex : Kalulu, Makengo, Abergel, Le Goff

Attaquants : Faivre, Dieng/Koné, Le Bris.