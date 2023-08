Alors qu’il se dirige désormais vers une prolongation de courte durée, l’attaquant Kylian Mbappé aurait fait une importante promesse au président du PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé réintégré au groupe de Luis Enrique

Dans un bref communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce dimanche, le Paris Saint-Germain a annoncé que Kylian Mbappé retrouve le premier groupe d'entraînement de Luis Enrique après plusieurs semaines de mise à l’écart, suite à sa décision de ne pas prolonger son contrat qui expire l’été prochain.

« Après des discussions très constructives et positives entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé avant le match PSG-Lorient, ce samedi 12 août, le joueur a été réintégré dans l'équipe première d'entraînement ce matin », a indiqué le club de la capitale française. Et d’après les renseignements recueillis par le journal L’Équipe, ce rapprochement entre le club de la capitale française et l’attaquant de 24 ans aurait débouché sur un engagement fort de la part du meilleur buteur du dernier championnat de Ligue 1 (29 réalisations).

Kylian Mbappé s'est engagé à ne pas partir librement

Le quotidien sportif explique que Nasser Al-Khelaïfi a décidé de sortir Kylian Mbappé du loft après une promesse forte du capitaine de l’Équipe de France. « En privé, le PSG assure que Mbappé s'est engagé à ne pas partir libre, avoir obtenu un accord de principe et que des annonces allaient bientôt suivre. »

La presse étrangère a même confirmé l’accord de principe entre les deux parties pour une prolongation jusqu’en juin 2025 avec une clause spéciale permettant à Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid à l’été 2024. « Sollicité, l'entourage du joueur n'a pas souhaité réagir », précise L’Équipe. Fermant totalement la porte à l'idée de perdre son meilleur joueur pour zéro euro, le Paris SG a fait tout son possible pour éviter ce scénario. Et il est sur le point d'y parvenir.