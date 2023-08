Battu pour sa rentrée en Ligue 1 par le RC Strasbourg à la Meinau, l'OL est déjà en difficulté, et Laurent Blanc pourrait être menacé.

RC Strasbourg-OL : Lyon a pris l'eau en 12 minutes face au RCSA

Les intentions étaient là, mais comme à son habitude, l'OL a manqué de réalisme dans le geste final, et a fini par le payer. Dimanche soir à la Meinau, les hommes de Laurent Blanc ont eu les occasions pour ouvrir le score, notamment en première mi-temps. Finalement, ils n'ont jamais réussi à trouver le chemin des filets, et ont été punis par une équipe strasbourgeoise très efficace devant le but.

À la 63e minute, Jean-Ricner Bellegarde, dont l'avenir est toujours incertain en Alsace, inscrit un joli but sur coup-franc direct. 12 minutes plus tard, une contre-attaque éclair permet à Lebo Mothiba de doubler la mise, et de mettre l'OL au fond du trou. Malgré une réduction de l'écart de Nicolas Tagliafico en fin de rencontre, les Gones s'inclinent 2-1 et sont déjà au bord de l'implosion.

Laurent Blanc déjà dans la tourmente ?

Au coup de sifflet final, Laurent Blanc est longtemps resté sans réaction, consterné par ce qui venait de se passer. L'entraîneur lyonnais le sait, son équipe se met déjà dans une situation embarrassante dès la 1ère journée de Ligue 1, et le retour au Groupama Stadium s'annonce délicat le week-end prochain.

En ce qui le concerne, Laurent Blanc a peut-être déjà une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ses déclarations sur le manque de renforts ne doivent pas forcément être appréciées par John Textor, tout comme le contenu proposé par son équipe depuis de nombreux mois. Le propriétaire de l'OL était d'ailleurs présent dimanche soir à la Meinau, avec un visage fermé, sans doute agacé par la prestation de son équipe. Si l'OL venait à s'incliner de nouveau la semaine prochaine, pas certain que Laurent Blanc puisse échapper à la sentence irrévoquable.